Erlebe die KiWo aus einer einzigartigen Perspektive und buche einen der vielen Segeltörns. (Bild: Kiel-Marketing)

(Bild: Kiel-Marketing)

Die Kieler Woche verwandelt die Stadt vom 21.–29. Juni in ein wahres Paradies für Segelenthusiast*innen. Entdecke das größte Segelevent der Welt mit den exklusiven Erlebnis-Schiffstörns!

Anzeige

Dein Abenteuer auf der Kieler Woche

Vom 21. bis 29. Juni 2025 erlebst du die besonders magische Atmosphäre der Kieler Woche. Dieses größte Segelevent und Sommerfest des Nordens bietet eine Vielzahl an einzigartigen Erlebnissen. Ob du die Regatten hautnah auf einer Begleitfahrt verfolgen, an der eindrucksvollen Windjammerparade teilnehmen oder einen romantischen Segeltörn zum Feuerwerk genießen möchtest – die Kieler Woche hält für jede*n das passende Abenteuer bereit. Erlebe die berühmte Windjammerparade, spektakuläre Feuerwerke und den Segelsport in seiner schönsten Form. In Schilksee erwarten dich spannende Segelregatten und das bunte Treiben auf dem Wasser. Lass den Alltag hinter dir und genieße die Kieler Woche vom Wasser aus – eine unvergessliche Perspektive!

(Bild: Kiel-Marketing)

Dein persönlicher Erlebnistörn

Spüre die salzige Meeresluft auf deiner Haut und erlebe romantische Sonnenuntergänge auf dem Wasser. Mit Kiel.Sailing.City kannst du deinen ganz persönlichen Erlebnistörn buchen und Teil des weltgrößten Segelevents werden. Ob auf der majestätischen Thor Heyerdahl, dem Dampf-Eisbrecher STETTIN, der Wylde Swan oder auf einer gemütlichen Brunchfahrt mit der Freya – die Auswahl ist vielfältig. Besuche das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 in Kiel für weitere Informationen und Buchungen. Lass dich von der Kieler Woche begeistern und setze die Segel für ein unvergessliches Erlebnis. Alle Infos findest du hier auf der Website von Kiel Sailiing City.