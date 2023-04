Popa Chubby, mit bürgerlichem Namen Ted Horowitz, ist ein waschechter Sohn des Big Apple. (Bild: Phillip Ducap)

Ein Weltstar der modernen Blues- und Rockmusik aus New York City gibt sich am 11. Mai in der Kieler Räucherei die Ehre – fast neun Jahre nach seinem letzten Gastspiel an der Kieler Förde.

Seinerzeit, anno 2014, an einem trüben November-Tag, präsentierte er im Trio in der restlos ausverkauften Räucherei erstmals dem Kieler Publikum seine etwas andere Art den Bluesrock zu spielen. Rauer, harter Blues - punkig, jazzig und rockig zu gleich. Beeinflusst von Riff-Legenden wie Jeff Beck, Jimmy Page oder Chuck Berry entwickelte Popa Chubby einen alternativen Blues-Sound mit Elementen aus dem Rock-Bereich. Seine Musik wurde durch die Einflüsse von New York City geformt. Sein innovativer Stil verbindet den Blues mit Rock, Rap und Soul.

Sein typisches Blues-Rock-Trio mit ihm an der Gitarre unterstützt von Bass und Schlagzeug, hat er inzwischen durch einen Keyboarder zum Quartett erweitert. Dadurch kann er seine Shows noch abwechslungsreicher und überraschender gestalten, so dass es schon mal vorkommt, dass so ein Popa Chubby Konzert gut und gerne drei Stunden andauert – ohne Pause versteht sich! Als ein fester Bestandteil der New Yorker Blues-Szene spielte sich der Gitarrist und Sänger Ted Horowitz alias Popa Chubby jahrelang durch die verrauchten Untergrundklubs der hektischen Metropole, wo er zum Teil mit bekannten Größen des Blues und Rock auftrat. Bis Ende der 80er Jahre tourte er u.a. mit Pierce Turner, Earl King, Albert King und James Cotton, ehe er 1990 die Popa Chubby Band gründete, mit denen er 1995 seinen internationalen Durchbruch schaffte und seitdem weltweit als Headliner tourt, Festivals bespielt und seine Alben verkauft.

Der Vorverkauf für dieses Konzert-Highlight hat bereits begonnen und läuft auf Hochtouren. Karten bekommt man an allen bekannten Vorverkaufsstellen bzw. über CTS-Eventim und Ticketmaster oder auch bei der AWO, direkt neben der Räucherei.