Erlebnis Saunagang

Aus dem alten Mercedes wird in der Strandfabrik eine coole, flexible und mobile Sauna für Kiel

Stellt euch das mal vor: Eine Sauna, die immer genau dort steht, wo sie gerade gebraucht wird. Zwei Kieler Jungs machen dieses Wunschdenken bald zur Realität …

Nachdem das Team um Lorenz Höfler und Jakob Schupp zwei Jahre lang geträumt, mit Freund*innen Ideen gesammelt und die ersten Entwürfe angefertigt hat, nahm die Vision einer Sauna-Revolution Form an. Nun befinden sie sich in den letzten Zügen des Ausbaus einer mobilen Sauna.

Mobil Saunieren

Lange schon träumten die beiden Wassersportler davon, nach dem Surf mal eben in die heiße Sauna zu hüpfen, am besten mit Meerblick. Doch das war gar nicht so einfach, nur an wenigen Stränden in Dänemark ist das möglich – in Kiel schon gar nicht. Da die Surfspots immer wechseln, musste also eine flexible Lösung her, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Nach einiger Suche stießen sie auf einen Mercedes 711 D, der genügend Platz für eine Sauna für 10 bis 12 Personen bietet.

Aktuell ist das Team in der Strandfabrik in Kiel mit dem Ausbau beschäftigt, aber schon voraussichtlich Ende September werden sie mit der Fertigstellung durch sein. Dann soll der Bus hauptsächlich Surfer*innen aus Kiel mit Wärme beliefern. An windfreien Tagen kann der SCHWITZKASTEN an der Kiellinie für die Öffentlichkeit oder für private Veranstaltungen genutzt werden.

Im Schwitzkasten

„Allerdings verbinden wir mit dem SCHWTZKASTEN nicht nur das entspannte Saunieren, sondern auch eine ideale Atmosphäre für gute Gespräche – warum also nicht einen Podcast starten?“, fragt Lorenz. Dabei sollen interessante Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaft in die mobile Sauna eingeladen werden. Dort darf es dann auch gerne etwas lockerer zugehen. Aber auch gesellschaftliche brisante Themen sollen angesprochen und die Gäste damit eben so richtig in den „SCHWITZKASTEN“ genommen werden. Wir sind gespannt!