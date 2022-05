Die Begleitfahrt der Windjammer-Parade ist ein Erlebnis für die ganze Familie. (Bild: Stena Line)

0

Am 25. Juni lädt die Stena Line von 11 bis 15 Uhr zur Fahrt auf der Stena Scandinavica ein. So erlebt ihr die Windjammer-Parade aus einem völlig neuen Blickwinkel.

Kommt an Bord und schlemmt am Mittsommer-Büfett, stöbert im Bord-Shop und genießt die einmalige Aussicht auf das bunte Kieler-Woche-Treiben an Land. Für beste Unterhaltung während der Fahrt sorgt ein DJ und Moderator, der durch die Veranstaltung führt. Natürlich hat die Reederei auch an die kleinen Passagieren gedacht und für ein Erlebnis für die ganze Familie gesorgt: Neben einem Zauberer und einem Ort für Kinderschminken, warten viele weitere spannende Überraschungen auf euch!

Preis pro Erwachsener € 35 und für Kinder (4 – 15 Jahre) € 17.

Mittsommer-Büfett (inkl. Softdrinks und Kaffee): Erwachsene € 25, Kinder (4 –15 Jahre) € 13

Der Check-in startet ab 10.15 Uhr.

Hier könnt ihr die Begleitfahrt zur Windjammer-Parade buchen.