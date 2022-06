Lukas Zarling und Danilo Hübscher (v. l.) verbrachten eine spannende Zeit in San Francicso, USA. (Bild: Pressebild)

(Bild: honorarfrei)

0

Schwimmen in der Finsternis, kreativer Dialog und eine Flucht aus Alcatraz – das stand auf dem Programm des zweiten von THE BAY AREAS organisierten Austausch zwischen den Partnerstädten Kiel und San Francisco.

12 Grad Celsius und absolute Dunkelheit

Morgens halb sechs, South End Rowing Club. San Francisco schläft noch, da beginnt für Danilo Hübscher (Hübscher Clothing) und Lukas Zarling (Strand-Fabrik) eine unvergessliche Woche: Nach einem herzlichen Empfang bekommen sie den Ruder- und Schwimmclub gezeigt und dann geht es schon rein in die Neoprenanzüge und, ausgerüstet mit einer Stirnlampe, direkt mit einem Sprung ins (wirklich) kalte Wasser. „Das Wasser war so eiskalt, aber wir wollten nicht kneifen. So schwammen wir mit den amerikanischen Kolleg:innen in der völligen Dunkelheit, die Sonne war ja noch nicht aufgegangen und wir hatten das Wasser noch nie bei Tageslicht gesehen“, erzählt Lukas. Das mulmige Gefühl verfliegt jedoch schnell, als sie zum ersten Mal die Silhouette der Stadt bei Sonnenaufgang sehen. Von nun an heißt es jeden Morgen: Schwimmen im Pazifik, auch bei starker Strömung trainieren. Denn am Ende der Woche steht ein spannendes Ziel: Ein Ausbruchversuch von der berühmten Gefängnisinsel Alcatraz – und das auch noch schwimmend!

„Es war ein mega Erlebnis, ein Teil dieses Events zu sein, um zu beweisen, dass eine Flucht schwimmerisch machbar ist. Ich habe als Kraulschwimmer 33 Minuten benötigt, Danilo als Brustschwimmer 53 Minuten. Wir wurden morgens mit den Booten nach Alcatraz gebracht und sind dann bei Sonnenaufgang 1.800 Meter bis ans Festland geschwommen.“

Auch ein Besuch der Stanford University steht an

Hier, wo die großen Gründer:innen herkommen, lernen die beiden die Mentalität von Visionär:innen kennen, reden offen über Ideen und sehen, wie sich Teams finden und Start-ups gegründet werden. Hier gibt es keine Geheimnisse, stattdessen unterstützt man sich gegenseitig. Ganz wie in der StrandFabrik in Kiel. Auch ein Ausflug ins Silicon Valley darf nicht fehlen. „Dort besuchten wir das Gründungszentrum Plug and Play Tech Center, welches in San Francisco nicht nur Schreibtischarbeitsplätze zur Verfügung stellt, sondern auch mit Firmen zusammenarbeitet, die als Venture-Capital-Geber innovative Ideen der Start-ups unterstützen“, erklärt Lukas. „Das soll auch in den nächsten Jahren der Fokus der StrandFabrik sein. Die Venture-Capital-Geber sollen über die StrandFabrik entweder direkt in Start-ups oder in verschiedene Schwerpunkte investieren, wie nachhaltigen Wassersport oder Baumaterialien der Zukunft.“

Meeresschutz geht uns alle an

Dank der Kombination von Gründungs-Spirit und sportlichen Aspekten lernen Lukas und Danilo während ihrer Reise Mitarbeitende großer Unternehmen kennen – ganz unverfänglich und persönlich. Im Juli kommen die Westküsten-Visionär:innen dann nach Kiel, werden die StrandFabrik besuchen und gemeinsam für saubere Weltmeere beim Lighthouse Swim schwimmen. Außerdem präsentieren sich auf der Wiese zwischen Camp 24/7 und Geomar die Start-ups aus der StrandFabrik, die sich mit ihren Produkten und Ideen für den Meeresschutz einsetzen.​

Übrigens Für den Lighthouse Swim am 30. Juli werden noch Teilnehmer:innen, Schwimmer:innen und Paddler:innen gesucht, Anmeldung online unter www.lighthouse-swim.de.

Und wo das alles?

StrandFabrik GmbH

Falckensteiner Straße 2, Kiel

www.strandfabrik.sh

Instagram: @strandfabriksh