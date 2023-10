(Bild: Stadtarchiv Kiel 93.474, CC BY-SA 3.0 DE)

Mit der Holstenstraße wird eine der ältesten Fußgängerzonen Deutschlands in diesem Jahr 70 Jahre alt. Nun sucht Kiel-Marketing Fotomaterial aller Kielerinnen und Kieler. Was sind deine Erinnerungen an die Holstenstraße?

Sie kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, symbolisierte lange die Blütezeit innerstädtischer Einkaufsstraßen in Deutschland und stellt sich aktuell den Herausforderungen der notwendigen Transformation hin zu einem Innenstadterlebnis der Zukunft. Kiel-Marketing möchte die Erinnerungen der Kieler*innen an „ihre” Holstenstaße genau dort wieder aufleben lassen, wo sie einst entstanden sind. Mit der längsten Schaufenster-Galerie der Republik sollen in Bildern festgehaltene Momente von 1953 bis heute ab Ende November in den Schaufenstern der Holstenstraße zu bestaunen sein.

Zusendungen per Post oder digital möglich

Somit sind anlässlich dieses Jubiläums insbesondere die Bürgerinnen und Bürger Kiels dazu aufgerufen, ihr Fotomaterial aus 70 Jahren Holstenstraße im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3, per Post oder digital unter innenstadt@kiel-marketing.deeinzureichen. Die Bilder werden, wenn nicht bereits digital übermittelt, im Welcome Center digitalisiert und können dort wieder abgeholt oder je nach Kundenaufkommen sofort wieder mitgenommen werden. Sollte es nicht klar auf dem Bild erkennbar sein, bittet Kiel-Marketing um eine konkrete Standortbezeichnung und das Entstehungsjahr.

Gewinnerinnen und Gewinner erhalten besonderes Andenken

Aus den eingereichten Aufnahmen werden 70 Motive durch eine Jury ausgewählt, auf Leinwände gedruckt und in den Schaufenstern von Geschäften und Gastronomien entlang der Holstenstraße ausgestellt. Die Besitzer*innen der Gewinnerbilder werden im Voraus informiert und erhalten im Anschluss an die Ausstellung ihr Motiv auf Leinwand gedruckt. Das Bildmaterial kann ab sofort bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 5. November 2023 eingereicht werden.

Weitere Informationen zur Fotoaktion anlässlich des Jubiläums der Holstenstraße findest du auf der Website von Kiel-Marketing.