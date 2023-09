Vor wenigen Wochen begann die Reise von Kilian Queck und seinem neuen Unternehmen "Feierzauber". (Bild: falkemedia Regional/Sebastian Schulten)

0

Mit Kilian Quecks „Feierzauber“ glüht in Kiel ein neuer Stern am Event-Himmel, dem ein wichtiges Thema ganz besonders am Herzen liegt.

Etwas Anspannung ist zu spüren, als wir Kilian Queck, den Mann hinter dem neuen Unternehmen „Feierzauber“, beim Aufbauen der langen Festtafel begleiten. Schließlich ist es eines seiner ersten Events überhaupt. Es ist eine Silberhochzeit, ein Anlass, der nach einem magischen Touch verlangt. Für den gelernten Restaurant Fachmann ist das natürlich kein Hindernis. Kilian Queck, 25 Jahre jung aus Barsbek, hat im September sein eigenes Unternehmen „Feierzauber“ ins Leben gerufen. Schon seit 2015 ist Queck im Gastronomiebereich tätig, seine Ausbildung als Restaurantfachmann bildete den Grundstein für seine Leidenschaft, Menschen unvergessliche Tage zu ermöglichen. „Mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten und ihre besonderen Momente zu gestalten“, erklärt er mit einem strahlenden Lächeln.

Die Idee hinter „Feierzauber“

Nach seiner Ausbildung und dem Abitur fand der Newcomer zunächst in der stellvertretenden Restaurantleitung eine

Anstellung. Bis zu drei Hochzeiten in der Woche wickelte Queck dabei als Fachmann ab. Doch ihm fehlte die intensive Arbeit mit Menschen und das direkte Feedback nach einer gelungenen Veranstaltung für die Fest-

Gesellschaft. Die Idee, eigene Wege zu gehen, ließ nicht lange auf sich warten. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Event-Agenturen aus dem süddeutschen Raum beschloss er kurzerhand, im Norden selbst ein Unternehmen zu gründen: „Feierzauber“ war geboren. Ein Ein-Mann-Betrieb, der ihm ermöglicht, ohne Abstimmungen direkt auf die Wünsche seiner Kundschaft einzugehen. „Ich weiß, was ich von mir erwarten kann“, betont Queck. Seine Kundinnen und Kunden haben somit praktischerweise nur einen Ansprechpartner, was die Kommunikation erleichtert. Queck tauscht sich über ihre Vorstellungen und Wünsche aus, von Blumenarrangements bis zum Catering. Ein Netzwerk mit Kieler Firmen baute er sich in den vergangenen Jahren auf und arbeitete heute mit einer Handvoll Gewerke zusammen, darunter ein Florist und ein Konditor seines Vertrauens.

Einen unvergesslichen Tag bereiten

Ein wichtiger Aspekt in Quecks Arbeit ist Nachhaltigkeit. Er setzt auf Effizienz und vermeidet Überfluss: „Zu einer guten Veranstaltung bedarf es nicht 10 Kronleuchter oder 20 Lampen“, erklärt er. Sein Konzept erlaubt es den Kundinnen und Kunden, Dekoration und Partybedarf zu leihen statt zu kaufen. Von Platzsets über eine Candy Bar bis Polaroid-Kameras – nichts ist unmöglich. Dabei konzerntriert sich das Konzept von Feierzauber nicht nur auf Hochzeiten, auch Geburtstage und Firmenevents für 20 oder sogar 200 Personen sind kein Problem. „Ich möchte, dass der erste Eindruck direkt sitzt und meine Kunden überzeugt sind: Das kann nur ein unvergesslicher Tag werden!“, sagt Queck enthusiastisch. Mit seiner Leidenschaft für Events und seinem Streben nach Perfektion setzt Kilian Queck neue Maßstäbe in der Eventbranche Kiels.

Feierzauber, Wuhrt 9, Barsbek

Tel.: 0151/ 29 90 11 24

www.feierzauber.com

Instagram: @feierzauber