Beim Flohmarkt an der Hörn lassen sich garantiert einige Schätze aufstöbern. (Bild: Thomas_EyeDesign/iStock/Getty Images Plus)

Am 24. April darf gestöbert, gefeilscht und gekauft werden was das Zeug hält, wenn der städtische Flohmarkt an der Hörn seine Stände eröffnet.

Schnäppchenjäger:innen dürfen beim Flohmarkt an der Hörn am Sonntag, den 24. April wieder auf die Suche nach verborgenen Schätzen gehen. Mit Blick auf die Förde können am Willy-Brandt-Ufer, Querkai und Bahnhofskai von 8 bis 16 Uhr gebrauchte oder selbstgefertigte Waren nach Herzenslust verkauft und gekauft werden. Neuwaren, Lebensmittel, Pflanzen, lebende Tiere, Waffen, pornographische Werke und NS-Artikel dürfen nicht angeboten werden.

Verkaufen statt Kaufen?

Für all diejenigen, die in ihren Kellern oder auf ihren Dachböden gekramt haben und nun ihre Schätze verkaufen möchten, kommen hier ein paar wichtige Facts: Jeder angefangene Verkaufsmeter Standfläche kostet fünf Euro. Der Aufbau der Stände ist von 4 Uhr erlaubt, eine Reservierung von Standplätzen ist nicht möglich. Achtet während und nach Ende des Flohmarkts bitte auf eure Umwelt und hinterlasst das Gelände sauber und abfallfrei.

Hier wird fleißig weiter gefeilscht

Der nächste städtische Flohmarkt folgt schon eine Woche später am 1. Mai in der Innenstadt. Am 15. Mai gibt es dann auf dem Holstenplatz einen Spezialmarkt für Kindersachen und Spielzeug.