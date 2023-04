Beim Fest der Biere 2023 in Kiel kannst du über das verlängerte Himmelfahrtswochenende richtig viele verschiedene Biersorten testen! Prost! (Bild: Kar-Tr/Getty Images)

Vom 17. bis 21. Mai steht am Kieler Bootshafen endlich wieder die Vielfalt des Bieres im Fokus. Die Zapfhähne laufen sich schon mal heiß und freuen sich auf Freund*innen des kühlen Gerstensaftes.

Allen Vatertagstouren und Probierfreudigen wird eine internationale, nationale und auch regionale Bierauswahl geboten, auf der Bühne sorgen tagsüber bekannte Rock-, Blues-, Country-, Chart- und Folksongs – interpretiert von alten Hasen und hungrigen Newcomer*innen – für ordentlich Stimmung, abends wechseln DJs sich ab.

Diese Brauereien und Biersorten sind beim Fest der Biere dabei

Der Bootshafen gibt an diesen Tagen den Besucher*innen einen Einblick in die grenzenlose Vielfalt des Bieres: ob regionales Kieler Bier wie Lille sowie Czernys Küstenbrauerei, Kloster Andechs, Beer Brauerei, uriges Grimbergen, eine große Auswahl an Craft-Beer-Sorten, polnische, englische, irische Biersorten und Kölsch, Becks, Löwenbräu, Krombacher, Carlsberg, Duckstein oder Guinness. Auch Cocktails sowie ausgewählte Weine kommen nach Kiel.

Fest der Biere in Kiel: Schlemmen und Genießen

Natürlich darf auch die Speisengrundlage nicht fehlen. Die kannst du dir mit deftigen Steaks und Würsten vom Grill, Burgern, Flammkuchen, Crêpes und vielen anderen herzhaften und süßen Snacks schaffen. Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten und das Musikprogramm gibt es online unter www.karolinen-kiel.de.