Die Kieler Firma Rabe Fliesen hat ein Million-Projekt an Land gezogen. (Bild: privat; Canva)

Nachdem Fliesen Rabe bereits 2015 die Oströhre des denkmalgeschützen Bauwerks neu gefliest hat, bekam das Unternehmen nun auch den Zuschlag für den westlich gelegene Elbunterführung.

Er ist nach wie vor eine Attraktion für Einheimische wie für Tourist*innen und hat in den vergangenen 112 Jahren seit seiner Eröffnung 1911 nichts an Charme eingebüßt – im Gegenteil. Der Alte Elbtunnel ist seit dem Verbot für den Autoverkehr beliebt bei Fußgänger*innen wie Radfahrenden. Und dennoch: Jedes Bauwerk bedarf früher oder später einer Sanierung und so erhielt die Firma Rabe Fliesen aus Kiel den Zuschlag für die Renovierung der Weströhre, nachdem diese ihr Können bereits ihrem der parallel gelegenen Zwilling unter Beweis stellte – mit Erfolg.

Renovierung ab Juni 2024

Im kommenden Jahr rollen die Lastwagen an. Im Gepäck haben sie die rund 100 Tonnen Fliesen geladen, welche die Mitarbeitenden an die Wände des geschichtsträchtigen Bauwerks anbringen werden. Schließlich geht es um über 420 Meter von den St.-Pauli-Landungsbrücken bis zum Südeingang auf der Elbinsel Steinwerder. Auf dieser Strecke müssen 5.500 Quadratmeter Fliesen verlegt werden. Das entspricht einer Fläche von einem Fußballfeld oder anderthalb olympischen Schwimmbecken. Wenn im kommenden Jahr die Arbeiten in etwa 20 Meter unter dem Elbwasser beginn, wird sich der rund 40-Personen-Betrieb Rabe mächtig ins Zeug legen, um die denkmalgeschützte Baustelle so akkurat wie möglich wieder zu verlassen. Rund die Hälfte wird der Kieler Fliesenfachbetrieb täglich für den Alten Elbtunnel abstellen, damit die veranschlagte Bauzeit von fünf Monaten eingehalten werden kann.

Elbtunnel nicht einzige ehrwürdige Baustelle

Die Kosten für die Sanierung werden sich auf rund 1 Million Euro belaufen – Peanuts, wenn man bedenkt, dass der Betrag der seit 1994 begonnenen Instandsetzung des Alten Elbtunnels voraussichtlich auf rund 120 Millionen Euro steigen wird. Über das Projekt freuen sich alle Beteiligten des Kieler Betriebs besonders, die in der Vergangenheit die Citti-Parks Kiel, Lübeck und Stralsund, den Kieler Sophienhof, die Toiletten in der Elbphilharmonie sowie diverse Industriebauten, Kliniken, exklusive Häuser und Wohnungen fliesten.