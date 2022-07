Seine Marionette ist das detailgetreue Abbild seiner Selbst und begleitet ihn seit Jahrzehnten auch fernab der See. (Bild: Finja Thiede)

Genau wie er selbst war auch seine Marionette einst bartlos. (Bild: privat)

0

Jeden Monat sind wir zu Besuch im Günter-Lütgens-Haus der Alloheim Senioren-Residenzen und treffen dort auf Bewohner:innen mit spannenden Lebensgeschichten – diesmal Henning Reimers, einen einstigen Fischer, in dem auch heute noch ein kleiner Seemann schlummert.

Elvis auf die Ohren & Seeluft um die Nase

Kieler Henning Reimers war schon damals ein waschechter Seemann (und ist es im Herzen noch immer). Jahrelang arbeitete der heute 82-Jährige als Schiffsausrüster und auch sein Hobby versprühte maritimes Flair – auf seinem Kutter „Röde Sild“ schipperte er durch die Ostsee und fing frischen Fisch. Dabei war er stets in „hölzerner“ Begleitung: Bei einem Kieler Feuerwehrmann ließ Henning Reimers eine Marionette fertigen, die ihm als detailgetreues Abbild seiner Selbst an Bord Gesellschaft leisten sollte. „Ich habe beim Fischen nebenbei immer ein bisschen rumgekaspert – Elvis aufgelegt und die Puppe zu der Musik tanzen lassen“, erinnert er sich. Jedes Jahr zur Kieler Woche legte er an einem der Stege vor der Kiellinie an und verkaufte von seinem Kutter aus leckere Fischbrötchen und Räucherfisch an die hungrigen Kieler:innen.

Genau wie er selbst war auch seine Marionette einst bartlos. (Bild: privat)

Die Liebe zum Meer schwindet nie

Nach über 20 Jahren musste Henning Reimers sein Hobby mit Auftreten seiner Parkinson-Erkrankung leider schweren Herzens aufgeben und seine „Röde Sild“ an einen guten Freund abgeben. Heute lebt er im Günter-Lütgens-Haus, wo ihn die Mitarbeitenden liebevoll umsorgen. Auch wenn der ehemalige Kapitän heute nicht mehr raus auf die Ostsee fahren kann, um seinem einstigen Hobby nachzukommen, sind einige Dinge doch geblieben: das Seemannshemd, welches ihm so hervorragend steht, seine Marionette, mit der er ganz fantastische Erinnerungen teilt, und das Lächeln, das sich in seinem Gesicht breit macht, wenn er an das Meer denkt. Mindestens genauso sehr zum Lächeln bringt ihn seine Lebensgefährtin Christiane, bei der er sich ganz herzlich für ihre loyale Fürsorge bedankt.

Günter-Lütgens-Haus

Charles-Roß-Ring 89-91, Kiel

Tel.: (0431) 33 97 90