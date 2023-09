(Bild: Michael Boeckmann)

Die Kieler Gastro-Szene lädt vom 4. bis 8. Oktober zu einem kulinarischen Fest ein, bei dem regionale Anbieter*innen und aufstrebende Start-ups ihre Gaumenfreuden präsentieren.

Nach dem Erfolg der Premiere im September ist die Vorfreude groß. Kiel-Marketing und die Gewerbetreibenden des Quartiers setzen sich gemeinsam dafür ein, zu zeigen, dass ein zeitgemäßes Innenstadterlebnis auf höchstem Niveau in der City möglich ist. Zwischen dem Alten Markt und dem Holstenfleet entsteht vom 4. bis zum 8. Oktober eine lebendige Atmosphäre, die das urbane Flair Kiels in seiner besten Form verkörpert. Der Fleet Food Markt vereint Tradition und Innovation und bietet eine breite Palette an Speisen und Getränken, die von den frischesten lokalen Zutaten inspiriert sind. Von traditionellen norddeutschen Gerichten bis hin zu internationalen Geschmackserlebnissen wird für alle etwas geboten. Die Möglichkeit, mit den Erzeuger*innen in Kontakt zu treten und mehr über die Herkunft der Produkte zu erfahren, macht das kulinarische Erlebnis noch authentischer. Neben den etablierten Größen der Kieler Gastronomie-Szene haben auch aufstrebende Start-ups die Chance, ihre innovativen Konzepte und Kreationen zu präsentieren. Mehr Informationen unter www.kiel-sailing-city.de/fleet-street-food-markt.