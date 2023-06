Anna Steffen und ihr Team versorgen dich täglich mit frischen und hochwertigen Fleischwaren in der neuen Kieler Filiale (Bild: Maya Schukies)

Aus Heinrich wird Steffen: Am 8. Juni eröffnete die Fleischerei Steffen ihre neue Filiale in den Räumlichkeiten des ehemaligen Student*innentreffpunkts „Heinrich der Achte”.

Seit über 50 Jahren wächst das Unternehmen der Familie Steffen stetig und entwickelt sich weiter. Eine der vier beliebten Filialen wurde kürzlich umgesiedelt. Nur einen Steinwurf vom ehemaligen Verkaufsladen entfernt, in die Räumlichkeiten des ehemaligen Student*innentreffpunkts „Heinrich der Achte”.

Hof Steffen - feinheimisches Fleisch

Verführerischer Duft nach geräuchertem Schinken macht sich im Eingangsbereich des geräumigen Ladens breit. Hier und da wird geklönt – man kennt sich. Die 20 Sitzplätze bieten jetzt noch mehr Platz für hungrige Mittagstisch-Gäste. In jedem der vier Läden von Familie Steffen wird täglich mit viel Liebe frisch gekocht. Und auch sonst wandert hier nur hochwertige Ware über die Theke. Verantwortung und Nachhaltigkeit im Fleischer*innenhandwerk steht dabei für die Familie hoch im Kurs: Beim Thema regionale Wertschöpfung sind sie bereits ganz vorne. „Wir haben den eigenen Futteranbau für unsere Tiere und wir betreiben die eigene Schlachtung auf dem Hof, wo auch alles von uns produziert wird.”, sagt Fleischermeisterin Anna Steffen, die gemeinsam mit ihrem Team den neuen Laden leitet. Als Mitglied im Verein FEINHEIMISCH e.V. verwendet Hof Steffen sowohl für die frischen Gerichte als auch für die in Weckgläsern ausschließlich saisonale Produkte aus der Region.

Grillen und genießen

Besonders gern lassen sich die Kund*innen die leckeren Räucherwaren einpacken. Schinken, Speck oder auch Mettwurst werden direkt in der hofeigenen Reetdachkate in der Probstei geräuchert. Zur sommerlichen Grillsaison lockt feines Grillgut die Kundschaft an. Täglich werden in der Holtenauer Filiale frische Bratwürste in verschiedenen Variationen hergestellt. Von Bärlauch-Würsten bis hin zu Grillern mit schmackhafter Tomate-Basilikum-Note. Das nächste Barbecue kann definitiv kommen!



Weitere Filialen von Hof Steffen findest du in Heikendorf, Preetz und Lütjenburg. Auch auf den Kieler Wochenmärkten ist die Familie mit frischen Fleischwaren vertreten.