Zu Himmelfahrt ist es nach drei Jahren endlich wieder so weit: Auf Gut Sierhagen, im Herzen der Holsteinischen Schweiz, findet vier Tage lang die Lifestyle Messe AMBIENTA statt!

Vom 26. bis 29. Mai präsentieren bereits zum 17. Mal mehr als 120 ausgewählte Aussteller:innen bezaubernde und praktische Dinge aus den Bereichen Interior, Outdoor-Living, Mode und Accessoires. Verschiedene kulinarische Angebote von einzigartigen Caterern laden zum Verweilen und Genießen ein, während ein umfangreiches Rahmenprogramm über alle vier Tage für Abwechslung sorgt: Der Schlosssee kann mit Booten überquert werden, kostenlose Kutschfahrten führen durch die umliegenden Rapsfelder – sogar Lama-Touren über den Gutshof sind mit im Angebot!

(Bild: Gut Sierhagen)

Ein weiteres Highlight ist der Schloss-Park, welcher nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre zur kommenden Veranstaltung wieder für Ausstellerstände und Gastronomie geöffnet wird und den Besucher:innen die Gelegenheit gibt, einen neuen Blick auf das Gut zu erlangen und bei Kaffee, Drinks und Snacks im Park zu entspannen. Es gibt mehr 100.000 Artikel internationaler Aussteller:innen zu sehen, von exotischen Pflanzen bis zu modischem Schmuck und einzigartigem Kunsthandwerk. Vom Cappuccino bis zum erfrischenden Aperol, vom Flammkuchen bis zum hausgemachten Wildburger – hier ist auch kulinarisch einiges los! Ausreichend Parkplätze sorgen schon zu Beginn für eine entspannte Ankunft.

Besucher:innen verbringen gerne einen ganzen Tag auf dem Hof, schlendern über das Kopfsteinpflaster des Innenhofes, lassen sich an den Ständen und weißen Zelten der Aussteller:innen entlang treiben, entdecken hier und dort Schätze, die sie im Depot abgeben, um unbeschwert weiter flanieren zu können. Die AMBIENTA hat sich in den letzten 16 Jahren als Lifestyle-Messe im Norden fest etabliert und ist für viele Besucher:innen zum Standardprogramm an Himmelfahrt geworden.