Du suchst authentische italienische Küche an der Kieler Förde? Seit nun einem Jahr kannst du authentische italienische Küche und entspannte Atmosphäre im Futtitinni genießen.

Im Herzen der Stadt, in der Preußerstraße, erwartet dich das Futtitinni – deine erste Adresse für authentische italienische Küche. Hier erlebst du Gaumenfreuden mitten in Kiel, fast so, als wärst du selbst in bella italia. Ob handgemachte Pizza, frisch zubereitete Pasta oder andere Klassiker der italienischen Küche – im Futtitinni kommst du voll auf deine Kosten. Die Pizzaioli backen mit den frischesten Zutaten und traditionellen Methoden Pizzen, die einfach begeistern, egal, ob du ein Fan der klassischen Margherita bist oder ausgefallene Kreationen bevorzugst.

Novemberangebot im Trattoria Futtitinni

Lehn dich zurück und lass dich verwöhnen: Im Futtitinni erwartet dich nicht nur eine umfangreiche Auswahl an italienischen Köstlichkeiten, sondern auch ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Und falls du mal nicht viel Zeit hast, gibt es alle Gerichte auch zum Mitnehmen – perfekt für die schnelle Mittagspause. Im November erwartet dich sogar ein ganz besonderes Angebot: Wenn du drei Pizzen im Restaurant abholst, bezahlst du nur zwei! Öffnungszeiten, Mittagstischangebote und mehr unter www.futtitinni.com.