Minister Werner Schwarz stellt die Kampagne vor. (Bild: Leonie Fuhrmann)

Minister Werner Schwarz und Landwirtin Wiebke Wendt unterstützen die Kampagne. (Bild: Leonie Fuhrmann)

Seit seiner Neugründung im Juni 2022 hat sich das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (MLLEV) neu aufgestellt. Schwerpunkte wurden festgelegt und Politikbereiche abgesteckt. Die neue „Wir”-Kampagne der Agentur Boy soll die Arbeit des Ministeriums für die Öffentlichkeit verständlich, nahbar und besser sichtbar machen.

Minister Werner Schwarz stellt Kampagne vor

„Das Wir betrifft uns alle", sagte Werner Schwarz, Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz, bei der Vorstellung der neuen Kampagne am Montag, den 4. Dezember. Das verbindende Element ist dabei das Wort „Wir”. Politik neu vermitteln, Zusammenarbeit stärken, Wertschätzung und Wertschöpfung vermitteln, das ist das Ziel der Kampagne. „Ob globale Konflikte oder Wetterextreme – auch in Schleswig-Holstein sind die Auswirkungen der aktuell vielfältigen Herausforderungen zu spüren. Gerade in solch stürmischen Zeiten ist es die Verantwortung der Politik, das eigene Handeln verständlich darzustellen und somit die Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen. Dazu zählt auch die Förderung der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts – ein Bewusstsein, das wir als WIR-Gefühl bezeichnen“, sagte Minister Werner Schwarz.

Echte Protagonist*innen im Zentrum der Kampagne

„Ich will Vertrauen aufbauen und erklären, was eine moderne Agrar-, Europa- und Verbraucherschutzpolitik sowie die Gestaltung zukunftsfähiger ländlicher Räume für den Alltag von jedem von uns bedeutet. Ich freue mich daher sehr, dass wir zum Kampagnenstart authentische Protagonistinnen und Protagonisten aus Schleswig-Holstein aus den Bereichen Landwirtschaft, nachhaltige Landbewirtschaftung und Fischerei gewinnen konnten“, sagte Schwarz. Dabei wird die neue Webseite www.wir-sh.de zur Bühne für echte Geschichten aus Schleswig-Holstein.

Geschichten aus Schleswig-Holstein …

… wie die von Wiebke Wendt: Die 26-jährige Landwirtin setzt sich für mehr Verständnis und Wertschätzung für den Beruf Landwirt*in ein und ist deshalb Teil der Kampagne. Auch Felix Riecken vom Eichhof wünscht sich für Verbraucher*innen mehr Bezug zur Landwirtschaft. Was Landwirt*innen machen und wie sie arbeiten, soll besser sichtbar werden. Verbraucher*innen sollten sehen, was landwirtschaftliche Betriebe machen und wie sich die Betriebe und Arbeitsweise weiterentwickeln. Minister Werner Schwarz möchte dieses Vorhaben mit seinen Kolleg*innen aktiv unterstützen. „Wir sehen uns daher mit unserer täglichen Arbeit als Brückenbauer – sei es beispielsweise zwischen Landwirtschaft und Klimaschutz oder zwischen Büsum und Brüssel.”

Kampagne mit Agentur Boy

Als starke Partnerin für die Entwicklung und Umsetzung der Kampagne hat sich unter den Bewerber*innen die Agentur Boy durchgesetzt. „Das Wir als zentrales Wort stand dabei von Anfang an fest”, sagt Bärbel Boy. „Die Politik, die hier gemacht wird, ist Politik für uns alle", fährt sie fort. Unter der WIR-Kampagne als Dachkommunikation wird 2024 auch die Kommunikation zur Europawahl laufen. Laut Minister Werner Schwarz soll dabei auch ein besonderes Augenmerk auf der neuen Wähler*innengruppe der Ab-16-Jährigen liegen. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, insbesondere junge Menschen dafür zu sensibilisieren, welche Bedeutung und Mehrwert Europa für ihren Alltag hat. Welche vielfältigen Einflussmöglichkeiten sie selbst auf die Zukunft Europas haben, und warum wir heute mehr denn je ein starkes und handlungsfähiges Europa – als freiheitlich-demokratische Allianz der Mitgliedstaaten – brauchen“.

Unter www.wir-sh.de gibt es mehr Informationen zu den Handlungsfeldern des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein und den Inhalten der Wir-Kampagne.