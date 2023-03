(Bild: Theater Kiel)

Mit dem Start in den Frühling 2023 hält die Landeshauptstadt wieder einiges an tollen Events bereit: So erwartet Kiel u.a. „Disney in Concert", Johannes Oerding oder Dieter Bohlen im April!

Die Weber

1.+ 5. April • Theater Kiel

Deutschland im 19. Jahrhundert. Im Betrieb von Fabrikant Dreißiger wird gewebt, genauer gesagt: geschuftet. Zu ausbeuterischem Lohn werden die Arbeiter*innen in Heimarbeit geschunden. Als ihre Lebenssituation durch den Import von billigerer Baumwolle und mechanischer Webstühle so prekär wird, dass Weitermachen kaum mehr möglich ist und es formiert sich Widerstand. Angeführt von jungen Männern, entsteht eine Kraft und Identität unter den Arbeiter*innen. Sie ziehen wütend gegen die herrschende Klasse auf die Straße. Wie lange wird das Militär den wütenden Mob aufhalten können?

Acht Eimer Hühnerherzen

5. April, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel

„… du warst in Mailand, Tokyo und Neu Delhi, in Pnom Phen und Angkor Wat und wo war ich? In Eisenhüttenstadt“ – mit einer riesigen Songliste aus ihrem neuen Album „musik“, den beiden Vorgängern und ganz neuen, bisher ungehörten Liedern besuchen die Acht Eimer Hühnerherzen während ihrer No sleep ’til Ironhüttenstadt Konzerttournee 2023 Städte, die sie noch nie gesehen haben, zum Beispiel Kiel. Und irgendwann im Sommer auch wieder Eisenhüttenstadt.

Wir üben das Wundern

bis 30. April • Niederdeutsche Bühne Kiel

Joana und Valentin haben sich entschieden: Sie gehen zur Paartherapie. Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr. Außer dass sie sich einig sind, getrennte Wege zu gehen. Damals in Ägypten, als sie sich beim Tauchen kennengelernt haben, hat alles so schön angefangen. Alles vorbei. Nach vierzehn Ehejahren hat man sich auseinandergelebt. Wo sind die großen Gefühle geblieben? Die Therapeutin diagnostiziert eine derart akute Spannung zwischen ihren Klient*innen, dass sie sofort zu einer ganz speziellen Maßnahme greift: die Wunderübung. „Öven bit dat Wunner kümmt“ ist bis zum 30. April bei der Niederdeutschen Bühne zu sehen. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: 0431 / 90 19 01.

Conic Rose

11. April, 20 Uhr • Hansa 48

Hypnotische Stadtnachtfahrten und lichtdurchflutete Sehnsuchtsorte. Eine Reise ins Niemandsland zwischen Traum und Wirklichkeit, Hoffnung und Ernüchterung, Alltag und Flucht. Die Musik des Debütsalbum der Berliner Band Conic Rose in eine gänge Formel zu bringen, ist nahezu aussichtslos. Die Unverwechselbarkeit eines heiseren Trompetentons auf den tranquilen Klangflächen aus elektrischer und akustischer Gitarre, Keyboards, Bass und einem stoischen Schlagzeugs, macht das besondere Flair des Albums aus.

Reis Against The Spülmachine

13. April, 20 Uhr • Pumpe Kiel

Vorhang auf und Radio an! Reis Against The Spülmachine präsentieren in ihrem Bühnenprogramm ihren eigenen Radiosender. "Radio Reis – Die Hitwelle" sendet das Beste von gestern, heute und morgen. Die Liedermacher drehen wieder voll auf und versprechen nur Knüller. Im neuen Programm stehen zahlreiche Evergreens der Musikgeschichte im Mittelpunkt, die das Duo parodiert und kombiniert, um auch dem letzten Muffelkopp ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Am Ende surft die Menge gemeinsam auf einer Hitwelle der Euphorie. Von Bach bis Backstreet Boys, von Rock 'n' Roll bis NDW – keine Epoche ist vor den beiden sicher. Reis Against The Spülmachine kümmern sich um die wirklich wichtigen Themen der Menschheit. Tickets sind ab 20.80 Euro zu haben.

Disney 100

13. April, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

„Disney in Concert" geht ab April auf Tour und präsentiert die beste Musik aus 100 Jahren Disney. Stets gehen die Geschichten ans Herz und berühren Menschen aller Generationen – immer begleitet von großartigen, oftmals Oscar® prämierten Melodien und Liedern. Mit diesen Soundtracks verzaubert auch die erfolgreiche Konzertreihe „Disney in Concert“ ihre Fans. Starsolistinnen und Starsolisten erschaffen gemeinsam mit dem Hollywood Sound Orchester unvergessliche Augenblicke in diesem multimedialen Live-Erlebnis und feiern mit dem Publikum 100 Jahre Abenteuer, 100 Jahre Wunder, und 100 Jahre Disney Zauber. Tickets sind ab sofort unter www.wunderino-arena.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Tod und ein Mädchen

16. April, 20 Uhr • Schauspielhaus Kiel

Eine traurige, aber auch hoffnungsvolle Kiel-Premiere: Einem 15- jährigen Mädchen zu begegnen, dem durch das NS- Euthanasieprogramm sein Leben geraubt wurde. Dirk Schäfer spürt der zersetzenden Kraft des Vergessens nach, thematisiert den gesellschaftlichen und familiären Boden, auf dem für seine Tante Ende 1943 in Deutschland kein Platz mehr vorgesehen war. Vor allem durch eigene Texte und Lieder, aber auch in Anklängen von Lasker-Schüler, Brahms oder Kreisler wird sie Stück für Stück von ihrer Namenlosigkeit befreit.

Johannes Oerding

18. April • Wunderino Arena, Kiel

Seit 2019 ist Johannes Oerding zunächst als Gast und inzwischen als sympathischer Host der Grimme-Preis prämierten TV-Formats „Sing Meinen Song“ präsent und gewann 2021 als Coach bei „The Voice Of Germany“! aus dem Stand die Staffel. So schön seine TV-Erfolge auch sind: Seine Fans freuen sich, ihn mal endlich wieder auf der Bühne zu sehen. Und endlich ist es wieder so weit: Der Singer und Songwriter geht von März bis April auf Arena-Tournee. Karten sind an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen und unter www.wunderino-arena.de erhältlich.

Dieter Bohlen in Kiel

21. April, 19.30 Uhr • Wunderino Arena

Es ist wahr! Ihr habt richtig gehört! He – the one and only, „Pop-Titan“ Dieter Bohlen – is back! Es ist das größte Comeback aller Zeiten: Dieter Bohlen kommt nicht nur zurück zu DSDS (RTL), sondern auch zurück auf die Bühnen der Nation. In zwölf Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich wird der Gigant der Unterhaltungsbranche im Frühjahr 2023 seine Fans begeistern und die ein oder andere Überraschung bereithalten. Tickets sind über Eventim erhältlich.