(Bild: Adobe Stock)

0

Das große Stadtfest von Neumünster lockt vom 13. bis zum 16. Juni in die Stadt und verspricht unvergessliche Tage.

Die Highlights im Überblick.

Das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein steht in den Startlöchern: Jedes Jahr feiern am zweiten Juni-Wochenende rund 200.000 Besucher*innen in Neumünster die beliebte Holstenköste. Ganz Neumünster und der gesamte Norden warten nur darauf, dass das beliebte Volksfest an der Schwale wieder stattfindet. Von Musik über Kunst, Kultur und Kulinarik bis zum Sport sind viele Aktionen für Groß und Klein geplant. Hier die Highlights:

MEMPHIS GREASERS

Reise mit Memphis Greasers in die Vergangenheit und lausche den schönsten Rock ’n’ Roll und Rockabilly Songs. Die Truppe bringt Musiker wie Carl Perkins, Buddy Holly, Dion & the Belmonts, Dill Haley und natürlich den King of Rock ’n’ Roll so leidenschaftlich auf die Bühne wie ihre eigenen Stücke. Wer Rock liebt, sollte sich die Memphis Greasers nicht entgehen lassen.

13. Juni, 20 Uhr • Bühne im Rathaus Innenhof

Not P!nk

Mit der Tribute Show von not P!nk ist eine Band aus Vollblutmusiker*innen am Start, die sich direkt aus den überaus erfolgreichen Liveshows von Pink bedient, um die mitreißenden Hits authentisch auf die Bühne zu bringen. Von Klassikern wie „So What“ bis hin zu neuen Songs wie „Beautiful Trauma“, untermalt von Akustik Parts und Publikumsinteraktion, überrascht not P!nk mit einem wahren Feuerwerk an unvergesslichen Live-Momenten.

15. Juni, 21 Uhr • VR Bank-Bühne auf dem Großflecken

BUMMELN UND FEILSCHEN

Wie es gute Tradition ist, wird am Holstenkösten-Sonntag wieder der beliebte Innenstadt-Flohmarkt veranstaltet. Zwischen Rathaus und Kuhberg/Einmündung Kieler Straße kann am 16. Juni wieder gestöbert und gefeilscht werden.

16. Juni, 8–18 Uhr • Innenstadt Neumünster

Oldtimer Rallye

Am Sonntag, den 16. Juni, lockt außerdem die 47. ADAC-Veteranenfahrt für Oldtimer und Youngtimer, eine Rallye quer durch die Straßen Neumünsters, bei der echte Urgesteine der Automobil-Geschichte bestaunt werden können. Offizieller Start ist um 9.15 Uhr beim Tierpark Neumünster.

16. Mai, 9.15 Uhr • Tierpark Neumünster

GENUSS AUF DER SCHLEMMERMEILE

Bei einem Stadtfest, das den Namen „Köste“ (von verkosten) trägt, dürfen kulinarische Leckereien natürlich nicht fehlen. Und so hat sich die Stadt Neumünster auch dieses Jahr ein buntes Angebot an regionalen Gastronom*innen zusammengestellt. Auf der Schlemmermeile auf dem Großflecken wird jeder Genuss bedient – süß oder salzig, heiß oder kalt, exotisch oder regional.