Martin Rütter macht mit seinem tierischen Programm im Februar auch in Kiel Halt.

Diese Veranstaltungen bereichern Kiel im Februar. Mit dabei sind kleine und große Konzerte von Flamenco im Lutterbeker bis zur Musik von der "Der Herr der Ringe" in der Wunderino Arena in Kiel.

Flamencoduo aus Finnland

3. Februar, 20 Uhr Lutterbeker, Lutterbek

Anna Murtola aus Oulu, Finnland, gilt als die nördlichste Flamenco-Sängerin der Welt. Zusammen mit Joonas Widenius, dem ebenfalls finnischen Gitarristen, holt sie im Februar die Flamencotradition ins Lutterbeker. Die kräftige Stimme der Flamencosängerin und die virtuosen Rhythmen der Flamencogitarre treten in einen intensiven Dialog. In den Konzerten des Duos hört man sowohl die Nähe zum traditionellen Flamenco als auch leichtere Stücke. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Anschnallen

4. Februar, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Genial und blitzgescheit seziert das Kabarett-Duo Reisegruppe Ehrenfeld in seinem Programm „Schnall dich an, Schatz!“ Skurilitäten des Alltags. Es widmet sich den Schrägheiten zwischenmenschlicher Beziehungen und führt sein Publikum auf das glatte Parkett der gesellschaftlichen Eitelkeiten, um es dort mit subtiler Satire wachzurütteln. Maja Lührsen und Theo Vagedes nehmen die Zuschauer*innen mit auf eine grenzenlos komische Fahrt durch die Welten unserer Zeit, die sie mit einer Mischung aus Wortgewandtheit, Musikalität und Gesang, Tempo und Bewegung faszinierend in Szene setzt. Karten sind für 20 Euro erhältlich.

Die Sterne der Nacht

4. Februar, 20 Uhr • Hansa48, Kiel

DIE STERNE DER NACHT sind eine Amateur-Frauen-Popband aus der Wilstermarsch. Sie stehen für eine neue Generation der Golden Ager. Die fünf Musikerinnen im Alter von Ende Sechzig bis Mitte Siebzig haben Spaß am Leben und wollen es wissen. Sie schreiben eigene Musik und Texte und präsentieren ihre Vielseitigkeit auf ihrem ersten Album mit Chanson, Schlager, Jazz, Rock und funky Disco-Beats. Jetzt stellen sie ihr neues Programm live auf der Bühne vor. Sie wollen zeigen, dass es auch im Alter noch möglich ist, Neues zu lernen und etwas zu bewegen. Ihre Botschaft ist klar: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Der will nur Spielen!

19. Februar • Wunderino Arena, Kiel

In seiner neuen Live-Show „DER WILL NUR SPIELEN!“ nimmt Martin Rütter sein Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation. Er klärt auf, er deckt auf und wenn’s sein muss, holt er auch den Jogger von der Laterne. In seiner neuen Live-Show „DER WILL NUR SPIELEN!“ beleuchtet der Hundeprofi Nummer 1 die wichtigsten Themen der letzten 25 Jahre. Er präsentiert unterhaltsame Geschichten und aberwitzige Anekdoten. Er liefert wertvolle Tipps und hilfreiche Hinweise. Und das wie immer in seiner typischen, unvergleichlichen Rütterschen Art.

Passione per la musica

23. Februar, 20 Uhr • Petruskirche, Kiel-Wik

Die musikalische Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, dauert zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine vortreffliche Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke.

Mit den Wortspielen einer Frau

24. Februar, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so der Moresco. Eine Frau, ein Wort, ein Gag – immer groß und niemals artig. Die Italienerin mit schwäbischem Wurzeln und Berliner Schnauze ist ein aktiver Vulkan. In ihr brodelt es ohne Unterlass und ihre Eruptionen gegen den neuen Zeitgeist haben es in sich. Statt Lava speit sie Pointen und Wortspiele, die so heiß sind, dass sie sich oft sengend einbrennen. Nichts und niemand bleibt verschont – am wenigsten sie selbst. Die Moresco überzeugt mit scharfsinnigen Beobachtungen und erfreulicher Authentizität. Karten sind für 20 Euro erhältlich.

Kieler Blues Festival

24. Februar, 20 Uhr Räucherei, Kiel

Nach über zweieinhalbjähriger Zwangspause erlebte der Blues Anfang Dezember in Kiel eine tolle Wiedergeburt. Jetzt steht bereits das nächste Blues-Festival in der Räucherei in den Startlöchern, und zwar für den 24. Februar. Das Programm zur 24. Ausgabe des Internationalen Kieler Blues Festival am 24.02.2023 in der „Räucherei“ kann sich wieder einmal sehen lassen. Nicht nur, weil Abi Wallenstein seinen für Dezember abgesagten Auftritt nachholt. Das holländische Quintett Harlem Lake gilt derzeit als der absolute Überflieger in Sachen Blues & Roots. Ebenfalls ihr Kiel Debüt gibt die kroatische Gitarristin und Sängerin Vanja Sky, die mit ihrer deutschen Begleitband aber im Norden längst keine Unbekannten sind. Fans und Freunde des Blues dürfen sich nicht nur auf ein sorgfältig ausgewähltes Programm und auf würdige Vertreter dieses Genres freuen, sondern auch auf ein besonders facettenreiches Blues-Programm.

Baltic Sea Darts Open 2023

24.–26. Februar, 13+19 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Das Tour-Debüt in Kiel! Nach drei Darts Galas mit fantastischer Stimmung in der Wunderino Arena von Kiel macht 2023 zum ersten Mal die European Tour in Schleswig-Holstein Station. Drei Tage Darts-Action, 48 Spieler und tausende dartsbegeisterte Fans: Die Baltic Sea Darts Open 2023! Vom 24. bis 26. Februar finden täglich um 13 und 19 Uhr die Dart-Spiele in der Wunderino Arena statt.

Lieder & Schabernack

25. Februar, 20 Uhr • Lutterbeker

Lennart Schilgen schreibt Lieder, die Geschichten erzählen. Darin verbindet er, was in der Pop-Musik selten zusammenkommt: Groove und Grips, Sensibilität und Selbstironie. Ausgefuchstes Songwriting, das den musikalischen Einfluss der 60’er Jahre durchblitzen lässt, trifft auf eine Weltsicht, die ganz im Hier und Jetzt verankert ist. Zeitgemäß – ohne, dass dafür „Instagram“ im Text vorkommen müsste – und eben dadurch zeitlos. Mit einem ganz neuen Programm treibt er im Lutterbeker seinen Schabernack. Der Eintritt beträgt 19 Euro.

„Der Herr der Ringe” und „Der Hobbit”-Konzert

28. Februar, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Die musikalische Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe” und „Der Hobbit” wird in einem Konzert mit symphonischem Orchester, Chor und Star-Solist*innen am 28.02.2023 in Kiel aufgeführt. Das Publikum und alle Freund*innen von „Der Herr der Ringe“ dürfen sich auf eine zweistündige Abendvorstellung mit Stargästen und einzigartiger Musik, die von den düsteren Klängen von Mordor und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschön lyrischen Melodien der Elben reicht, freuen.