Vom Theater in der Niederdeutschen Bühne über Mystische Klänge von DUVA bis zum Jubiläumskonzert der Kieler SWING COMPANY BIGBAND – das kommende Wochenende hält einige Veranstaltungen für euch bereit.

Weihnachten ohne Weihnachtsmann?

Was passiert, wenn sich am Weihnachtsabend Millionen von Kindern auf ihre Geschenke freuen, aber der, der sie ihnen bringen soll, kommt nicht?! Frau Weihnachtsmann muss die Bescherung selbst in die Hand zu nehmen. Werden sie und ihr Team alle Geschenke pünktlich abliefern? Und wo steckt eigentlich Herr Weihnachtsmann? „Herr Weihnachtsmann verspätet sich“ ist ein weihnachtliches Stück für Kinder ab 4 Jahren in hochdeutscher Sprache, zu sehen bis 21. Dezember.

Zu Silvester kommen die „Dree Herrn“ zurück auf die Bühne. Um 16 und um 19.30 Uhr startet das komödiantische Stück, in dem drei ungleiche Arbeitskollegen gezwungen sind, gemeinsam Heiligabend auf der Herrentoilette zu verbringen. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de.

Tickets sind außerdem an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich oder unter Tel.: (0431) 90 19 01.

Mystische Klänge

Seit mittlerweile drei Jahren performen Elena Schmidt-Arras und Klaus Frech gemeinsam als Duo DUVA und entführen in die Welt der urbanen Folkmusik. Nordische Lieder werden von den beiden in fremdartigen, bewegenden Melodien entrückt und neu arrangiert. Während sie einige Lieder völlig in ihrer traditionellen Gestalt belassen, bearbeiten Duo DUVA andere zu komplex verschachtelten Strukturen. Dabei kommt vor allem das Motto des Duos zum Vorschein: Das „Ganz Ohr“-Sein, das zu sinnlichen Spannungsbögen führt, denen beruhigende Magie innewohnt.

Tickets gibt es für 19 Euro.

9. Dezember, 19 Uhr • Lutterbeker

Weihnachtsabend mit den drei Herren

Das Kieler Hörspielensemble „Die drei Herren“ lädt in der Vorweihnachtszeit zu einem bunten Weihnachtsabend im Lutterbeker ein. Comedy, Improtheater, feine Gedichte und natürlich ein brandneues kriminalistisches Livehörspiel aus den Federn der drei Herren stehen auf dem Programm. Selbstverständlich trällern die drei Spürnasen auch das eine oder andere Weihnachtslied und so manch andere spontane Faselei macht den Abend zu einem perfekten Start in die Adventszeit. Die Tickets kosten 12 Euro.

10. Dezember, 20 Uhr • Lutterbeker

Balsam für verwundete Seelen

Auf seinem neuen Album durchmisst Jochen Distelmeyer die „Gefühlten Wahrheiten“ unserer Zeit. Ein Album darüber, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein. Zwölf bestürzend schöne Lieder, in denen Distelmeyer vom Sich-Verlieren und Wiederankommen, vom babylonischen Stimmengewirr der sozialen Medien, von Sehnsucht und Begierde, gesellschaftlicher Spaltung und einer am Ende gelingenden und triumphierenden Liebe erzählt. Der große Sänger eines „persönlichen Lebens“ ist also nicht „wieder da“ – er war niemals weg und ist im Dezember in der Pumpe.

10. Dezember, 20 Uhr • Die Pumpe

25. Jahre Kieler SWING COMPANY BIGBAND

Am Samstag, den 10. Dezember ist es endlich soweit. Nach dem großen Erfolg gibt es Wiederholung des Swinging Christmas Konzerts in Rendsburg. Die Kieler Big Band Swing Company spielt Big Band Weihnachtsmusik, sowie Swing Klassiker in der St. Jürgen Kirche. Die SWING COMPANY BIGBAND wurde 1997 von dem langjährigen Dirigenten Horst Trautmann aus dem Jugendblasorchester Gettorf heraus gegründet. Das Blasorchester hat sich damals in zwei Musikgruppen aufgeteilt, aber nur die Bigband existiert bis heute.

Beginn am 10. Dezember: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Die Kirche ist angeheizt.

Eight Voices

Seit über 20 Jahren präsentieren die EIGHT VOICES im Kieler KulturForum ihr abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm mit Swing, Pop und Gospel. Bing Crosby, Louis Armstrong, Ella, The Real Group oder Abba werden in unterhaltsamer Weise dem Publikum teils A Cappella, teils am Keyboard begleitet in eigenen Arrangements dargeboten – launige Ansagen inklusive.

11. Dezember, 18 Uhr • KulturForum