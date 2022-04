(Bild: Columna)

Das sind einige der Veranstaltungstipps, die wir euch rund um die Feiertage ans Herz legen.

Frühlingsmarkt auf Gut Emkendorf, 16.-18. April

Die Sonnenstrahlen und die Wärme locken uns nach draußen. Der Balkon will aufgeräumt und dekoriert werden, Garten und Gewächshaus warten auf neue Pflänzchen und Besucher:innen, die eine schöne Zeit bei ihnen verbringen. Mit schicken Pflanzideen blühen Balkon, Garten und Gewächshaus jetzt auf und werden zum Lieblingsplatz für Familie und Freund:innen. Ob Sonne oder Schatten – beim österlichen LandGeflüster auf Gut Emkendorf gibt es vom 16. bis zum 18. April jeweils von 10 bis 18 Uhr für jede Lage traumhafte Kombinationen und manche lassen sich sogar verspeisen. Denn genauso leicht wie Balkonblumen sind Salat, Tomaten, Gurken, Rucola und Gewürze zu ziehen. Wer Ausschau nach etwas Neuem hält, seien es Gewächshäuser, Gartenmöbel, Pflanzen oder Dekorationen, wird beim LandGeflüster mit Sicherheit fündig. Dazu eine Prise Frühling und der Tag ist perfekt. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre frei. Mehr Infos unter www.land­-geflüster.de.

Saisonstart im Hochseilgarten

Kids aufgepasst! Der Osterhase stattet dem Hochseilgarten Altenhof einen Besuch ab und versteckt von Karfreitag bis Ostermontag Süßigkeiten zwischen den Bäumen. Ihr dürft euch also auf ein süßes Klettererlebnis samt vieler kleiner Schokoeier im frühlingshaften Buchenwald freuen. Eintrittskarten zum Selberklettern oder aber zum Verschenken gibts online oder an ausgewählten Vorverkaufsstellen (siehe unter www.hochseilgar- ten-eckernfoerde.de/preise-oeffnungszeiten). Auch außerhalb der Ostertage erwartet euch in den 15 abwechslungsreichen Parcours mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsstufen und Höhen bis zu 25 Metern jede Menge Kletterspaß und Nervenkitzel. Ganz egal, ob ihr blutige Kletteranfänger:innen oder auf dem Level waghalsiger Zirkusartist:innen seid – hier kommt jede:r auf seine Kosten. Einplanen solltet ihr für das Erklettern der Anlage etwa zwei bis drei Stunden.

Besonders viel Spaß macht das Klettern in großen Gruppen, etwa als Teamevent oder Schulausflug. Gemeinsam mit der FördeAkademie bietet der Hochseilgarten das ganze Jahr tolle Programme für Firmen, Vereine, Schulen und Co. an. Wie wäre es zum Beispiel mit einem spannenden Outdoor Escape Game oder dem legendären Vollmondklettern?

Once Upon A Time In Düsternbrook, Hotel Maritim, 16. April

Kiel, August 1972. Lola Flöhr – alleinerziehende Mutter und selbstständige „Geister Schnüfflerin“ empfängt ihre seltenen Klient:innen in ihrem „Büro“ der urigen Kneipe „Oma Plüsch“ Ecke Sternstraße/Jungfernstieg, um bei ihren Problemen mit den Mächten der Finsternis zu helfen. Zwei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Segelwett- kämpfe in Kiel erhält Lola einen neuen Auftrag, der sich schon bald als höchst brisant und besonders teuflisch herausstellt. Ein blutiger Rachefluch droht und der Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Segelwettkämpfe produziert die Kieler Theatergruppe DeichArt ein Live-Hörspiel der besonderen Art: Nostalgie trifft auf Bahnhofskino Trash. Dabei heraus kommt eine ebenso liebevolle wie ironische Huldigung an die Landeshauptstadt. Bewährter Spielort ist das Hotel Maritim Bellevue, das 2022 ebenfalls seinen 50. Geburtstag feiert. Telefonischer Kartenvorverkauf möglich unter Tel.: (0431) 90 19 01 oder online unter www.theater-kiel.de sowie an der Abendkasse im Theater Kiel.

Gefühlvolle Welten, Print Willy, 17. April

Hayley Reardon ist eine von der Kritik gefeierte Folk-Pop-Künstlerin und Geschichtenerzählerin im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Lieder dienen als Postkarten einer Künstlerin, die mutig genug ist, weniger befahrene Wege zu gehen.

Die Sängerin traf die Entscheidung, ein mutiges Leben zu beginnen, als sie Nashville verließ, um mit ihrer Musik um die Welt zu touren. Zusätzlich zu ihrem Aufenthalt für ein sechsmonatiges Künstlerresidenzprogramm in Dachau, hat sie die letzten fünf Jahre damit verbracht, ihre Songs und ihre Gitarre um die ganze Welt zu tragen und dabei Erfahrungen, Inspirationen und gefühlvolle Verbindungen auf ihrem Weg zu sammeln. Und das ist in ihrer Musik auch zu hören. Die Künstlerin kanalisiert ihre farbenfrohen Geschichten meisterhaft durch Musik und fängt selbst die subtilsten Nuancen der menschlichen Erfahrung mit einer beeindruckenden Klarheit ein. Die Künstlerin entdeckte während der Aufnahme der EP ein neues Stück Heimat in Spanien: „Es war erstaunlich, um die Welt zu reisen und mit Menschen zu arbeiten, die im Wesentlichen Fremde aus einer völlig anderen Kultur waren“, sagt sie, „und sich so tief und mühelos verstanden zu fühlen von ihnen.“ In The Good Light wird im April 2022 erscheinen.