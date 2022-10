(Bild: Lars Gold)

(Bild: Friedrun Reinhold)

(Bild: Presse)

(Bild: Presse)

Das war es schon fast mit dem Oktober. Doch am Ende des Monats lauern einige Veranstaltungen, die noch einmal Vollgas geben. Welche dies sind, erfahrt ihr hier.

Tanzen und loslassen

Es tut gut, wieder auf der Bühne zu spielen. Es tut gut, wieder vor der Bühne zu feiern. Mit der LOVE & PACE TOUR 22 schiebt Fewjar nochmals nach. Dabei beschreibt der Tour-Name genau das, was Band und Publikum zusammen während dieser Abende erschaffen: Ein treibendes ekstatisches Loslassen, ein friedvoller, tanzbarer Safespace, wo eine Wall of Death zur Wall of Dance wird, und jede:r mit der Band emotionale Momente der Selbstreflexionen erleben oder nur tanzend dem Alltag entfliehen kann. Zwischen modernem Indie und nostalgischen Disco-Grooves bieten Fewjar samt dreiköpfiger Liveband eine perfekte Mixtur, um zusammen einen geilen Abend erleben zu können.

26. Oktober, 20 Uhr • Die Pumpe

Knarf Rellöm Arkestra

(Bild: Presse)

Kleines Revival

Klingen funky und tanzbar. Dazu gibt es kritische und unterhaltsame Texte. Knarf hat schon einige musikalische Runden durch die Hansestadt gedreht und passt deshalb perfekt als musikalische Untermalung für diesen Abend zur Hamburger Subkultur. Das sagen anderen über ihn, sein Arkestra und seine in diesem Frühjahr erschienene Platte: „Die musikalische Stoßrichtung ist klar wobei dieses Mal die Intentionen wirklich in aufregenden Sounds und aufregenden Texten begründet liegen."Carsten Agthe, Schall Magazin

(Bild: Presse)

Die Kieler Band Power war von 2009 bis 2016 aktiv, machte Musik irgendwo von Punkrock bis Thrashmetal. Nach der Auflösung, im April 2016, spielten sie 2019 nochmal eine Show beim RD-Rock und beschlossen dass das nicht das letzte mal gewesen sein soll. Jetzt kommen sie nochmal für eine Show in ihr altes Wohnzimmer, die Kieler Schaubude, zurück, mit dabei We Will Fly aus Berlin.

Armer Teufel

(Bild: Friedrun Reinhold)

Am Samstag, 29. Oktober, um 20.30 Uhr gastiert Hans-Christian Hoth mit seinem Kabarettprogramm „Armer Teufel – oder sonst noch Jemand” im Studio des Kieler Schauspielhauses: Die Geschäfte in der Hölle laufen mies. Da keiner mehr an sie glaubt, herrscht dort gähnende Leere. Der labile Sohn der Teufelsmutter wird losgeschickt, um auf Erden auf Seelenfang zu gehen. Schnell steht fest, dass selbst der Teufel sich vor den Gemeinheiten der vermeintlichen Höllen-Kandidaten als besiegt erklären muss. Karten gibt es unter Tel.: (0431) 90 19 01. Weitere Infos sind erhältlich unter www.theater-kiel.de.

29. Oktober, 20.30 Uhr • Studio im Schauspielhaus Kiel