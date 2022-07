(Bild: Oliver Franke)

Stadt, Land, Watt… Bei Ebbe und Flut am Husumer Hafen schlendern, die Nordsee-Brise bei einer Radtour am Deich spüren, barfuß den Wattboden erkunden – der Sommer in der Husumer Bucht lädt zu entspannter Erholung.

Sommer in der Husumer Bucht ist… in Cafés und Restaurants den Blick über den Hafen schweifen lassen und durch die Gassen der Husumer Altstadt bummeln, in die Fluten der Nordsee stürzen oder bei Ebbe über den Wattboden spazieren, die Weite des Horizonts genießen und die abwechslungsreiche nordfriesische Landschaft der Husumer Bucht per Rad entdecken. Stadt, Land und Watt laden euch zum Durchatmen, Auftanken und Erleben ein. In der lebendigen Hafenstadt Husum findet sich dabei alles für eine gemütliche Auszeit, denn das „Westküsten-Metropölchen“ lockt in seinem historisch gewachsenen Stadtkern mit abwechslungsreicher Gastronomie und einem breiten Shopping-Angebot – von einem weithin bekannten Modehaus über individuelle Boutiquen bis hin zum Fachgeschäft.

Auch die Kultur- und Freizeitangebote machen die Stadt besonders – ob Club- oder Klassik-Konzert, buntes Hafenfest oder Museumsbesuch. Hinter den Deichen entdeckt ihr reetgedeckte Häuser, einzigartige Natur und regionale Spezialitäten. Diese gibt es direkt vom Hofladen oder auf dem größten Wochenmarkt Nordfrieslands in Husum – plattdeutscher Klönschnack inklusive! Bringt euer Rad mit (oder leiht euch eins vor Ort) und erkundet die Region entlang einer der Themen-Radrouten. Informationen hierzu stehen unter husum-tourismus.de/radfahren. Wer länger bleibt, findet in der Husumer Bucht die passende Unterkunft und hat genug Zeit, bei einer geführten Wattwanderung oder per Schiff das einzigartige UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer und die Inseln und Halligen zu entdecken. Egal, ob Tagesausflug, Kurztrip oder Sommerurlaub: Informationen rund um den Aufenthalt in der Husumer Bucht gibt es unter husum-tourismus.de.