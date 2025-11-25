v. li.: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Sozialdezernent Gerwin Stöcken und Stadtpräsidentin Bettina Aust (Bild: fokusweite.de)

Die Kieler Ratsversammlung hat Gerwin Stöcken am 20. November mit großer Mehrheit für eine dritte Amtszeit bestätigt. Der Stadtrat für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport bleibt damit bis mindestens 2026 im Amt.

„Ich freue mich wirklich sehr über meine Wiederwahl. Mein Dank gilt allen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben und mir jetzt erneut ihr Vertrauen schenken. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich. Ich werde weiterhin mit voller Kraft daran arbeiten, dass Kiel für alle Menschen eine gute und lebenswerte Stadt bleibt“, so Gerwin Stöcken.

Seit über elf Jahren ist er für das Dezernat verantwortlich. Zu seinen zentralen Projekten gehören die Anlaufstellen Nachbarschaft (annas), die Gründung der KiWoG, der geplante Neubau des Holstein-Stadions und Hilfsmaßnahmen für Geflüchtete. Aktuell setzt er sich für die Einrichtung von Drogenkonsumräumen ein.