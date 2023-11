(Bild: Adobe Stock)

Auf der beliebten Veloroute in Kiel sind immer eine Menge Menschen mit dem Fahrrad unterwegs – nach Angaben der Stadt täglich 5300. Wer spannt jetzt Angelschnüre über den Fahrradweg und gefährdet so mit Absicht die vielen Radfahrer*innen?

Diese Frage stellt sich im Moment ganz Kiel. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrfach Angelschnüre zwischen Lichtmasten über den Fahrradweg gespannt. Die Kieler Polizei ist wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Alarmbereitschaft.

Schülerin beobachtet Person im Gebüsch

Eine 18-jährige Fahrradfahrerin stürzte laut Polizei am vergangenen Samstag in Höhe der Auffahrt Ludewig-Meyn-Straße und verletzte sich leicht. Die Schülerin berichtete der Polizei, ihr sei nach ihrem Sturz eine Person mit schwarzer Jacke und Kapuze aufgefallen, die ins Gebüsch flüchtete. Weitere Hinweise auf einen oder mehrere Täter*innen hat die Polizei bislang nicht.

Nicht nur ein einziger Vorfall

Weitere Unfälle mit Verletzten sind nicht bekannt, allerdings gab es mehrere Meldungen von Radfahrer*innen, die die Hindernisse rechtzeitig entdeckten und abbremsen konnten. Eine 27-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagabend ebenfalls auf der Veloroute 10 von gespannten Angelschnüren aufgehalten, die auf Höhe des Oberkörpers angebracht waren und meldete dies der Polizei. Daraufhin spürten Beamt*innen bereits gerissene Schnüre auf Höhe der Überführung Olshausenstraße auf. Eine Meldung gab es auch auf der Strecke zwischen Kronshagener Weg und Eckernförder Straße, wo auf einem Abschnitt von 200 Metern weitere gerissene Schnüre gefunden wurden und bei der Überführung Eckernförder Straße.

Vorsicht ist geboten

Die Polizei rät Radfahrerinnen und Radfahrern in Kiel aufgrund der Taten zu einer vorsichtigen Fahrweise, besonders in den Abend- und Nachtstunden. Beamt*innen seien in den betroffenen Bereichen verstärkt im Einsatz. Vergleichbare Fälle habe es in Kiel noch nicht gegeben.

Hinweise umgehend melden

Wer in den vergangenen Tagen ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder selbst betroffen gewesen ist, kann sich beim 3. Polizeirevier unter Tel. 0431 / 160 13 10 melden. Weitere Angelschnüre entlang der Veloroute 10, andere Hindernisse oder auffällige Personen bittet die Polizei umgehend unter 110 zu melden.