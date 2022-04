Am 27. April nimmt euch Anna von Boetticher mit auf Entdeckertour unter Wasser. (Bild: Anna von Boetticher)

Mit dem 6. CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival Kiel kommen vom 26. April bis 1. Mai die Ozeane auf die Leinwände der Landeshauptstadt.

„Endlich sind wir zurück in den Kinos!“, freut sich Festivalleiter Dr. Till Dietsche nach dem coronabedingten Aus im Jahr 2020 sowie der rein digitalen Veranstaltung in 2021. Surfende Frauen ohne Angst vor Monsterwellen, emotionale Bilder von bedrohten Ökosystemen, ein cooler Meeres-Kurzfilmabend im Club sowie eine bunt-fröhliche OCEAN PARADE zum Abschluss des Festivals: Sechs Tage lang zeigt CINEMARE, wie vielfältig und kreativ die Liebe zum Meer und vor allem dessen Schutz sein kann. 50 sehenswerte internationale Filme bringen thematisch Umweltschutz, Sport, Kultur und Wissenschaft zusammen. Vom Deutschen Meeresfilm- über den Meeresschutz- bis zum Kurzfilmpreis, insgesamt vergeben die hochkarätigen CINEMARE Jurys Auszeichnungen in sechs Kategorien.

Am 28. April steht der Festivaldonnerstag im Kino der Pumpe im Zeichen von Klima- und Meeresschutz. Bildgewaltig geht es um die globalen Auswirkungen der Massentierhaltung. Es darf mitgefiebert werden mit dem Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung, und man bekommt emotionale Einblicke in die bedrohten Lebensräume der Meerestiere. Die Surfkultur in Verbindung mit Fragen nach Menschenrechten, Krieg und Frieden steht am Donnerstag, den 28. April in der Hansa48 im Mittelpunkt. Das Kino des Kommunikationszentrums ist in diesem Jahr ebenso wie das GEOMAR und das KulturForum erstmals als CINEMARE Spielstätte dabei.

Die größten Wellen der Welt

Am Freitag, den 29. April reitet das Publikum im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz auf der perfekten Welle: Gemeinsam mit dem BREST SURF FILM FESTIVAL präsentiert CINEMARE den SURF FILM FRIDAY. In sechs Vorstellungen inklusive einer Podiumsdiskussion teilen Surfer, vor allem aber Surferinnen ihre Freude am Sport. Sie stellen sich den größten Wellen der Welt ebenso wie dem gesellschaftlichen Gegenwind, brechen mit Konventionen und überwinden ihre Angst. Teil des Programms ist auch die International Ocean Film Tour Vol. 8. Nicht nur für Segelfans ein Muss ist die atemberaubende Dokumentation „Sturmfahrt“ über den Extremsegler Boris Herrmann auf der Vendée Globe, der härtesten Regatta der Welt. Der Film ist sowohl am Freitag, den 29. April im Segelkino auf der Kieler Förde am Küstenkraftwerk als auch am Samstag, den 30. April auf der Kinoleinwand im metro Kino im Schlosshof zu sehen.

An zwei Tagen wird es multimedial: Am Mittwoch, den 27. April nimmt Deutschlands erfolgreichste Apnoetaucherin Anna von Boetticher die Besucher:innen mit ihrem Programm „Waterwoman“ auf ihre faszinierenden Entdeckertouren unter Wasser mit. Zwei Tage später, am 29. April, erzählt York Hovest über sein Projekt „Helden der Meere“. Der preisgekrönte National Geographic Fotograf und Buchautor hat sich rund um den Globus auf die Suche nach Lösungen gemacht, mit denen wir unsere Meere retten können. Mehr Infos gibt es in der Online-Version des CINEMARE Programms: https://issuu.com (in der Suchfunktion CINEMARE 2022 eingeben). Das Programm liegt gedruckt an allen Spielstätten und vielen weiteren Stellen in Kiel kostenlos aus.