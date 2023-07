(Bild: Adobe Stock)

Diäten halten ist schwer, mehr Sport machen auch. Die gängigen guten Vorsätze werfen wir oft nach kurzer Zeit über den Haufen. Wie wäre es denn mal mit etwas anderem: Eine neue Sprache lernen zum Beispiel?

Fließend Sprachen lernen

Vom Erlernen einer neuen Sprache habt ihr viel mehr, als vom emsigen Kalorien zählen. Es macht nicht nur mehr Spaß, auch Erfolge sind viel schneller zu vermerken. Schon in den ersten Stunden werdet ihr die ersten Wörter und Sätze erlernen. Dabei ist es ganz gleich, auf welche Sprache ihr Lust habt: inlingua Kiel bietet von Englisch über Spanisch bis hin zu Chinesisch so gut wie alle Sprachen an. Dabei könnt ihr zwischen intensivem Einzeltraining und kommunikativen Kleingruppenkursen wählen und ihr sprecht auch über landestypische Bräuche und Traditionen. Für den nächsten Urlaub, sofern er denn kommt, seid ihr dann bestens vorbereitet.

Vor Ort oder digital

Sollte es erneut zu einer Art Lockdown kommen, ist man bei inlingua Kiel bestens vorbereitet. Im vergangenen Jahr wurden die Räumlichkeiten komplett digitalisiert. Das bedeutet, dass nun jede:r Trainer:in einen Smart TV und ein iPad hat, mit denen sie arbeiten können. Mitgebrachte Hausaufgaben der Teilnehmenden können so zum Beispiel abfotografiert und direkt auf den SmartTV projiziert werden. Auch crossmediales Sprachtraining ist damit einfach umsetzbar. Dank Videos, Bildern, Präsentationen, PDFs und Spielen macht Lernen so gleich noch mehr Spaß. Durch die digitalen Möglichkeiten ist hybrides Sprachtraining nun fester Bestandteil. Ist ein:e Teilnehmer:in mal verhindert, kann er oder sie ganz einfach per Zoom-Meeting zum Kurs vor Ort zugeschaltet werden. So verpasst ihr keine Stunde mehr und bekommt via Bildschirm alles mit, was sich auch vor Ort im Raum abspielt. Sprachtraining macht so dank modernster Methoden noch mehr Spaß und ist unkomplizierter als je zuvor. Wir finden: So muss Sprachenlernen 2.0 sein!

Alle weiterführenden Infos zu den Kursen und Anmeldungen findet ihr online auf der Website von inlingua Kiel oder ihr ruft an unter Tel.: (0431) 98 13 80.