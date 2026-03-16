Alessa Orth schaut sich an, wie die Tiere bei Rob auf dem Lebenshof LiPaiO leben (Bild: Ocean Patro)

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Wenn schon kaufen, dann sinnvoll – und bei einem lokalen Label, das die Veränderung transparent macht. Alessa Orth aus Kronshagen bei Kiel setzt sich der Fast Fashion entgegen und du kannst helfen, Gutes zu tun.

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Wir sind alle Teil der Gesellschaft und können und sollten auch als Einzelperson einen Beitrag leisten, um der nächsten Generation eine solide Grundlage zu bauen. Diese Verantwortung wurde Alessa Orth noch präsenter, als sie ihr Baby in den Armen hielt. Daraufhin entschied sie, anderen Menschen die Möglichkeit zu erleichtern, ihren Teil beizutragen. So entstand im Dezember 2025 der Onlineshop www.gutesgut.com. Hier bietet die Gesundheitsmanagerin Kleidung, Jutebeutel und Sticker an, die zum Nachdenken anregen.

Ganz schön viel Gutes

Um dem Namen ihres Onlineshops gerecht zu werden, hat sich die Kronshagenerin Alessa Orth intensiv mit Zertifikaten und dem Produktionsprozess für Kleidung beschäftigt. Schnell wurde ihr klar, welchen Standard ihre Ware erfüllen soll: Ihre Produkte werden aus hochwertiger Bio-Baumwolle unter fairen Bedingungen gefertigt, die Materialien sind PETA-approved und von Oeko-Tex zertifiziert. In Kiel werden Hoodies, T-Shirts, Westen und Co. von Mitarbeiter*innen der Stiftung Drachensee mit den ausgefeilten und von Alessa designten Motiven sowie dem Label veredelt. Mit jedem verkauften Produkt wird ein Euro für wohltätige Zwecke gespendet. Ein großes Herzensprojekt der 35-Jährigen ist etwa der Lebenshof LiPaiO e. V. in Oeschebüttel zwischen Neumünster und Itzehoe.

Hier wird Tieren aus Notsituationen ein sicheres Zuhause geschenkt, in dem sie liebevoll umsorgt werden. Die Organisation Ocean Patrol führt Aufräumaktionen an der Küste Portugals durch, analysiert den gesammelten Müll in Hinblick auf Herkunft, Art und Menge und stellt das gesammelte Gut Künstler*innen für ihre Werke zur Verfügung. Ebenfalls in Portugal engagiert sich AIMM, um Meereslebewesen zu schützen und zu erforschen. Außerdem möchten die Meeresbiologen Störungen durch touristische Bootsfahrten minimieren, um den Lebensraum der Tiere zu erhalten.

Motivierte Auswahl

Die Projekte, die Alessa mit ihrem Onlineshop Gutes Gut unterstützen wollte, standen schnell fest, und so kamen auch die ersten Inspirationen für die Motive auf ihren Hoodies und T-Shirts. Die Designreihe „Gaia and us“ beispielsweise bezieht sich auf Alessas griechische Wurzeln und steht für den Einfluss des Menschen auf die Natur. Mit dem Kauf eines solchen Motivs unterstützt man automatisch die Organisation Ocean Patrol und erinnert an unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten und der nächsten Generation.