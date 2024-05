0

Angesagte Blues- und Blaskapelle aus New York – eine faszinierende Ausnahmeerscheinung im Musikgeschäft. Hazmat Modine bringen am 30. Mai in der Lutterbeker die Wände zum wackeln.

Die Band ist nach wie vor eine üppige Mischung aus Gesang, Gitarren, Mundharmonika, Schlagzeug, Percussion, Tuba, Saxophon, Trompete und Posaune. Der jüngste Neuzugang, der auf „Bonfire“ mitspielt und auch live mit der Band auftritt, ist die junge Geigenvirtuosin Daisy Castro, ein heller Stern mit erstaunlicher Musikalität.

„Die Band Hazmat Modine bezeichnet ihre Musik als Blues. Aber als Blues, der in einer afroamerikanischen Kneipe in New Orleans zu hören ist. Wobei die Stadt wie eine Insel im Roten Meer liegen müsste. Und von Roma bewohnt sein sollte, die mit Otis Redding musiziert haben. Einflüsse aus aller Welt sind es, die Hazmats Blues einfärben.”

– Landsberger Nachrichten.

30. Mai • Lutterbeker, Lutterbek