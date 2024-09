1

Wenn der Sommer zum Endspurt ansetzt und die Natur noch einmal aus dem Vollen schöpft, ist es wieder Zeit für den HERBSTZAUBER. Am 7. und 8. September öffnet Hof Bissenbrook erneut seine Tore und lädt ein, die schönsten Seiten des Herbstes zu genießen!

Nicht nur Gartenfreund*innen und Deko-Fans gehen in ländlicher Idylle auf Entdeckungsreise und erkunden das ausgewählte Angebot der über 130 Aussteller*innen dieses zauberhaften Marktes. Hier findet man auch Kulinarisches, Kunstobjekte, handgemachte Seifen, Mode, erlesenen Schmuck, Taschen und vieles mehr. Die Veranstaltungen auf Hof Bissenbrook sind jedoch nicht nur für ihr exquisites Angebot im Pflanzen- und Gartenbereich berühmt, sondern auch für die einzigartige Dekoration und das liebevoll gestaltete Rahmenprogramm.

Ein Blütenmeer

Ein einzigartiges Highlight ist in diesem Jahr wieder das DAHLIENHAPPENING. Die Bissenbrooker Blumenfarm, spezialisiert auf Dahlienzucht, öffnet exklusiv während der Veranstaltung ihre Tore. Tausende Dahlienpflanzen in mehr als 100 atemberaubenden Sorten werden den Bereich in ein Blütenmeer verwandeln. Zusätzlich dürfen sich die Besucher*innen täglich auf zwei floristische Vorführungen und einen gärtnerischen Fachvortrag rund um die Dahlien freuen. Natürlich gibt es auf dem HERBSTZAUBER noch viel mehr zu entdecken: Auf der malerischen Lindenallee wartet eine fantastische Dekoration, Livemusik und Gaukler sorgen für beste Unterhaltung, der „Arbeitskreis Alte Obstwiese“ informiert über Obstanbau und -pflege und für Kinder gibt es eine Strohburg und eine Bastelecke.