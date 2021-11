(Bild: LH Kiel)

Jeder Mensch hat einen Herzenswunsch. Auch in diesem Jahr zaubert die Landeshauptstadt Kiel mit ihrer Wunschbaumaktion zu Weihnachten Kindern ein breites Lächeln ins Gesicht.

Wenn am 25. November der Tannenbaum im Eingangsbereich des Rathauses, Fleethörn 9 aufgestellt wird, startet auch in diesem erneut die Wunschbaumaktion der Landeshauptstadt.

Besonders die Kleinen in unserer Mitte haben viele große und kleine Träume. Den einen kann man mit einem besonderen Spielzeug wie Lego, einer Puppe oder einem ferngesteuerten Auto eine große Freude machen, die anderen würden alles geben für etwas, das ihr Leben ein kleines bisschen gemütlicher macht, wie zum Beispiel Bettwäsche oder ein Kuscheltier. Für viele Kinder ist es jedoch keine Selbstverständlichkeit, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. In manchen Familien fehlen die finanziellen Möglichkeiten und oft sind die Kleinen die Leidtragenden. Um ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest zu bescheren, kümmert sich die Kieler-Woche-Crew der Landeshauptstadt auch in diesem Jahr um die Bestückung des Wunschbaums im Kieler Rathaus vom 26. bis 29. November. In dieser Zeit sind alle Kielerinnen und Kieler angehalten, eine Karte mitzunehmen und den darin liegenden Wunsch zu erfüllen.

Gemeinsam mit der Wunschkarte müssen die verpackten Geschenke rechtzeitig bis zum 10 . Dezember im Kieler-Woche-Büro (Rathaus, Zimmer 269) abgegeben werden, damit jedem Kind der passende Herzenswunsch zugeordnet werden kann. Die Übergabe an die Kinder findet dann in der 50 KW statt.