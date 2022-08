(Bild: Theater Kiel)

Zur Premiere der Kieler Sommeroper „Carmen“ am 19. August 2022 auf dem Rathausplatz findet an elf Standorten in und um Kiel eine Liveübertragung statt.

„Carmen" ist Georges Bizets letztes Werk. Die eigenwillige Titelheldin, die unbeirrbar ihren Lebens- und Liebeswillen auslebt, gilt seitdem als Inbegriff der Femme fatale – und als eine der faszinierendsten Opernfiguren überhaupt. Vor der Kulisse des Rathausplatzes entsteht nun eine Stierkampfarena. Geben Sie sich in lauen Sommernächten dem Gefühl hin, Spanien sei an der Förde und erleben Sie die spannende Geschichte, die auch nach fast 150 Jahren noch aktuell ist, in der Inszenierung von Daniel Karasek und unter der musikalischen Leitung von Benjamin Reiners.

11 Standorte der Liveübertragung

Das Kulturprogramm ist kostenfrei und draußen am Bootshafen, in Gaarden, Wik, Mettenhof, am Blücherplatz, in Friedrichsort, Dietrichsdorf, Preetz, Neumünster und NEU in diesem Jahr in Schilksee und Elmschenhagen erlebbar. Die Ausweitung auf in diesem Jahr erstmalig elf Standorte ist ein voller Erfolg für den Kulturstandort Kiel – dabei gibt es in diesem Jahr mit Schilksee am Olympiahafen und der Andreas-Hofer-Platz in Elmschenhagen zwei völlig neue Standorte.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Seite des Theaters Kiel.