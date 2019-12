(Bild: GettyImages / RgStudio)

Der Jahreswechsel naht – bis zum Ende des Jahrzehnts ist es nicht mehr weit und wir leiten die goldenen Zwanziger ein. Hier erfahrt ihr, wo die Parties an Silvester starten.

Traum GmbH (Ü30)

In zwei bunt dekorierten Hallen tanzt ihr zu unterschiedlichen Musikrichtungen. Tanzen ist hier ein Muss, ob nun zu den guten alten Rockklängen mit DJ Alex in Halle 2 oder zu einer Mischung aus Evergreens und den aktuellsten Hits in Halle 1. Die Spezialisten an den Plattentellern werden euch einen unvergesslichen Rutsch ins neue Jahr bereiten. Ab 19 Uhr habt ihr außerdem die Möglichkeit im Restaurant wieder das große, köstliche Silvesterbüffet zu genießen. Hierfür sind Voranmeldungen erforderlich. Die Party startet dann ab 21 Uhr. Tickets erhaltet ihr im Vorverkauf für 16 Euro, an der Abendkasse für 18 Euro. Inklusive Büffet liegt der Preis bei 52,50 Euro.

MAX Nachttheater

Traditionell findet die MAX-Silvesterparty am 31. Dezember ab 22 Uhr statt. Auch hier gilt: Wer sich früh für das MAX entscheidet, kann sparen und zahlt nur 6 Euro. Ab 23 Uhr kostet der Eintritt dann 10 Euro. Es gilt: Je früher, desto besser! Musikalisch bewegt sich der Abend im Nachttheater zwischen Best Of House Charts und Classics. Im Apartment wird Black Beats, Hip-Hop und R 'n' B gespielt. Weitere Informationen unter www.max-kiel.de.

Pumpe Kiel

Wie in jedem Jahr veranstaltet das Team um Bachblyten und PlanB eine gemeinsame Silvestersause. Zwei Floors mit Deephouse, Techhouse, Techno sowie Psychedelic und Progressive Trance - alles wie immer. Nur die Location ist neu: in diesem Jahr in der Pumpe, statt in der Räucherei und dem Hochbunker. Das bedeutet vor allen Dingen bessere Soundsyteme und mehr Platz, auf die sich gerade diejenigen freuen können, die in den letzten Jahren das ein oder andere Mal aufgrund von Einlasstop vor der Tür warten mussten. Im Saal erhaltet ihr ab 0.30 Uhr Einlass. Im Roten Salon könnt ihr bereits ab 23 Uhr die Tanzfläche unsicher machen. Wenn ihr schon ab 23 Uhr aufschlagt, erhaltet ihr das Ticket für 10 Euro statt für 13 Euro.

Anna Club & Discostadl

Zum Abschluss des Jahres gibt es im Anna Club & Discostadl das Silvester-Highlight. Reserviert ab sofort euren eigenen Bereich im Club oder im Stadl. Außerdem warten einige Specials auf alle feiernden Gäste: Wer jetzt seine Eintrittskarte sichert, spart einen Euro und zahlt nur 6 Euro. Ab 24 Uhr kostet der Eintritt dann 10 Euro. Die Early Birds unter euch, die bis 23 Uhr einchecken, erhalten zudem einen 10-Euro-Freiverzehr auf die Karte gebucht. Gespielt wird an dem Abend Charts, House und Black im Club – 80er, 90er, Ü30, Fox und Partyhits im Stadl.

Halle 400

Auch in diesem Jahr habt ihr die Möglichkeit, den Silvesterabend in festlichem Ambiente mit guter Stimmung, prickelnden Getränken und einem Feuerwerk direkt am Wasser zu erleben. Die Halle 400 lädt zur großen Silvesterparty! Neben DJ Elvin Addo wird in diesem Jahr auch DJ Hajo Musicman für Partystimmung sorgen. Von 21 Uhr bis 3 Uhr könnt ihr die All-inclusive Getränkepauschale für 49,90 (inkl. Vvk) nutzen. Und für nur 5 Euro Aufpreis erhaltet ihr noch eine Tischreservierung auf der Empore.Weitere Infos zur Reservierungen und Programm unter www.halle400-kiel.de.