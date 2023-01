Der Glasfaserausbau durch TNG schreitet voran. (Bild: TNG)

Noch im vergangenen Jahr wurden Leitungen entlang der Holtenauer Hochbrücke verlegt. (Bild: TNG)

0

Bereits in 2022 sorgte Kiels lokaler Telefon- und Internetanbieter TNG für den Glasfaserausbau in vielen Stadtteilen. Nun sollen weitere Gebiete in 2023 folgen.

Im letzten Jahr ist viel passiert beim Glasfaserausbau der TNG Stadtnetz GmbH (TNG) rund um die Kieler Förde. In vielen Gebieten ist der Ausbau gestartet und neue Stadtteile sowie Gemeinden wurden Teil des Glasfaserprojekts. Auch 2023 wird es mit großen Schritten weiter vorangehen, da sich immer mehr Anwohner*innen in Kiel und Umland das schnelle Internet über Glasfaser mit der Buchung eines TNG-Tarifs sichern können.

Erste Haushalte in Suchsdorf, Kronshagen und Russe bereits am Netz

In immer mehr Gebieten laufen die Tiefbauarbeiten auf Hochtouren. In Suchsdorf, Kronshagen und Russee sind die Bauarbeiten weit fortgeschritten und die ersten Haushalte bereits am Netz. Seit Sommer gehen auch die Ausbauarbeiten in Flintbek und Altenholz planmäßig voran. Im Kieler Stadtteil Hassee wurde im Oktober mit den Hausbegehungen und dem Verlegen der Leerrohrtrasse begonnen. Gute Neuigkeiten gab es auch für die Weinbergsiedlung in Schwentinental: Wie angekündigt wurde die Realisierung des Ausbaus aufgrund ihrer Lage gesondert geprüft und konnte erfolgreich beschieden werden.

Ringnetz rund um die Kieler Förde geplant

Um das Ziel eines ringförmigen Netzes um die Förde zu errichten, konnten in 2022 zwei weitere große Meilensteine erreicht werden. Über den Nord-Ostsee-Kanal in der Holtenauer Hochbrücke und unter der Kieler Förde durch den Förde-Düker konnten Ende November die Glasfaserleitungen in die Leerrohre eingeblasen werden. Die Querungen der Förde und des Nord-Ostsee-Kanals ermöglichen es, durch den Ringschluss eine noch größere Ausfallsicherung für den Netzbetrieb zu erreichen.

Diese Gebiete und Stadtteile folgen 2023

Aktuell befinden sich die Stadtteile Kronsburg, Hasseldieksdamm und das zu Neumühlen-Dietrichsdorf gehörende Oppendorf in der Planungsphase und Vorbereitung. Im Amt Schrevenborn starten derzeit die Tiefbaumaßnahmen in Schönkirchen, bevor im Frühjahr Heikendorf und Mönkeberg folgen. Im Frühjahr ist dann auch der Bauauftakt in Holtenau, Friedrichsort und Pries vorgesehen.

In Meimersdorf, Wellsee, Elmschenhagen und Projensdorf endet zum 31. Januar die Aktionsphase für den kostenlosen Glasfaseranschluss. Danach werden die eingereichten Verträge geprüft, ausgewertet und die Ausbauplanung beginnt. Aber nicht nur Kieler*innen können sich für die Internettechnologie der Zukunft entscheiden, auch die Anwohner*innen in Eckernförde haben jetzt die Möglichkeit, sich für das zukunftssichere Glasfasernetz zu entscheiden.

Anwohner*innen, die sich bisher keinen kostenlosen Anschluss im TNG Glasfasernetz gesichert haben, können dies jetzt noch tun, indem sie einen TNG-Glasfasertarif buchen. Weitere Informationen zum Ausbau und Fortschritt in Kiel und Umgebung findet ihr auf der Webseite von TNG Kiel.