Nachdem im letzten Jahr die Premiere Fans und Künstler gleichermaßen begeisterte, steht die zweite Auflage der Blockparty bereit, um am Samstag, den 4. Mai, mit den MTownBeatz zu zelebrieren.

Der Skatepark Mettenhof, an der Adresse Skandinaviendamm 299, verwandelt sich erneut zum pulsierenden Herzen der Hip-Hop-Szene. Um 15 Uhr beginnt das Spektakel, bei dem die lokale Hip-Hop-Gemeinschaft ihre Verbundenheit zu Musik, Skate-Kultur und der Kunst des Graffitis lebt. Eine Kooperation von Kiels kreativen Köpfen, den ortsansässigen Jugend- und Mädchen*treffs sowie dem Jugendbüro Mettenhof verspricht eine Zusammenkunft voller Dynamik und Kreativität.

Kiels lebendige Jugendkultur

Den Auftakt macht DJ Venev, gefolgt von LPP aus Gaarden, der neuen Rapstimme der Stadt, der alle Begeisterten zum gemeinsamen Jam beim Open Mic animiert. Die musikalische Reise setzt sich mit Toni22Six fort, der seine Zuhörerschaft mit dem neuesten Ohrwurm "City Lights" in seinen Bann ziehen wird. Die MTownBeatz Allstars, mit den Künstler*innen Paris, Leko109, Aria.M109 und DK109, demonstrieren, dass die Hip-Hop-Kultur in Kiel lebendiger ist denn je.

Der Abend wird von der charismatischen Hanna Noir gekrönt, deren unverkennbare Mischung aus Power-Beats und tiefgründigen Lyrics eine unwiderstehliche Energie versprüht. Das Line-up wird abgerundet durch die kraftvollen Auftritte von Ramen Junge, Youno, Lil 6ixt und Nala Urkid aus Hamburg, die als neues Talent die Bühne und das Publikum erobern wird.

Leckere Snacks und freier Eintritt

Dieser Tag der Urbanen Künste verspricht nicht nur außergewöhnliche musikalische Erlebnisse, sondern auch leckere, kostengünstige Snacks und Erfrischungen. Der Eintritt ist frei – eine Einladung, die Kultur des Hip-Hops in all ihren Facetten hautnah und unmittelbar zu erfahren. Für all jene, die auf dem neuesten Stand bleiben möchten, liefert die MTownBeatz-Community aktuelle Informationen auf ihren Social-Media-Kanälen - verfolgt sie auf Instagram unter @beatzimpark für Updates zum Line-up und Eventdetails.

Lasst euch diesen Tag nicht entgehen, wenn Mettenhofs Skatepark zur Bühne urbaner Lebensfreude wird.