Am 7. und 8. Januar findet in Lübeck erneut die beliebte Hochzeitsmesse „Herz an Herz“ statt.

Sie ist eine der größten und schönsten Messen ihrer Art im Norden. Die beliebte Messe „Herz an Herz“ verwandelt bereits zum 24. Mal die festlich beleuchtete Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck in eine wunderschöne Welt für Verliebte, die hier mit der umfangreichen Planung ihrer Traumhochzeit oder sonstiger Feiern beginnen können. Alle Paare in Hochzeitsstimmung können sich jetzt schon den 7. und 8. Januar 2023 merken, dann wird es im Foyer der MuK wieder jede Menge Anregungen, die neuesten Trends und Modenschauen zum Thema Heiraten geben. Aber auch wer ein anderes großes Fest plant, wird vielfältige Inspirationen finden.

Das erwartet euch

Über 100 Aussteller*innen aus mehr als 30 hochzeitsnahen Branchen präsentieren einmal mehr Norddeutschlands größtes und am besten sortiertes Angebot mit vielen Highlights. Hier finden die Messebesucher*innen nicht nur alles für ihre Hochzeit, sondern auch Anregungen und Ideen rund um das Thema Festplanung. Als besondere Highlights warten die Modeschauen auf euch, bei der ihr jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr die Brautmode live und in Farbe bestaunen könnt.

