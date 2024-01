Am Sonntag, den 28. Januar, wird das Hörnbad in Kiel Gastgeber für die 31. Winterwettkämpfe des Kreisschwimmverbandes sein. Allerdings bedeutet dies auch, dass der Sportbereich des Bades für die Öffentlichkeit an diesem Tag geschlossen bleibt. Wellness-Beigeisterte kommen dennoch auf ihre Kosten.