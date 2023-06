(Bild: fm Regionalmedien/S. Schulten)

Zwar berichteten die Kieler Nachrichten bereits vor einigen Tagen, dass Holstein Kiel ein Schnippchen auf der internationalen Transfermarkt geschlagen hat. Nun bestätigte der Verein die Verpflichtung des japanischen Nationalspielers.

Lange hat es sich angedeutet und nun ist es so weit: Die KSV hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und reißt sich den japanischen Nationalspieler Shuto Machino unter den Nagel, der seit vergangenem Sommer zum Aufgebot der “Blue Samurais” gehört.

Kieler Störche kaufen japanische Torgarantie

Der 24-Jährige unterschreibt an der Kieler Förde einen Vierjahresvertrag und stößt bereits in der kommenden Woche zum Kader der Störche. Hier soll er die Tordifferenz der Störche aufbessern und genauso überzeugen wie drei Länderspielen des Ostasiatischen Meisterschaft, wo er sich mit drei Treffern in die Torschützenliste eingetragen hat.

Dass er weiß, wo das gegnerische Tor steht, hat er in der vergangenen Spielzeit der japanischen Liga J1-League unter Beweis gestellt: Hier netzte der Mittelstürmer 25 Mal ein und gilt damit als erfolgreichster Torschütze des Clubs. Dementsprechend freut sich KSV-Coach Trainer Marcel Rapp sehr über seinen neuen Spieler:

„Shuto ist ein echter Torjäger mit super Abschluss, sowohl mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Dazu hat er den richtigen Tor-Instinkt in der Box. Außerdem ist er von der Mentalität ein absoluter Teamplayer. Ich denke, er wird uns allen viel Freude bereiten.”



Viel Zeit bleibt Machino nicht, um sich an die Kieler Seeluft zu gewöhnen. Sobald der Japaner in der Landeshauptstadt angekommen ist, geht es für die Störche vom 09. bis 17. Juli ins Trainingslager nach Österreich, wo die Rapp-Elf bereits am Mittwoch im Ötztal auf den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko treffen wird. Vermutlich streift der japanische Stürmer dann zum ersten Mal das blau-weiß-rote Trikot über.