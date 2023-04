(Bild: Landeshauptstadt Kiel)

In der Kieler Holstenstraße tut sich was: Wo früher der Konsum im Mittelpunkt stand, ist jetzt auch Bedarf für kulturelle Ideen, innovative Projekte und Bildungsangebote.

Innenstädte befinden sich überall im Wandel. Im Rahmen des Bundesförderprogrammes „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ rufen die Landeshauptstadt Kiel und Kiel-Marketing daher einen Wettbewerb aus, um Bildungsträger*innen und Institutionen für ein neues Bildungszentrum in der Kieler Innenstadt zu gewinnen.

Zwei Jahre Förderzeitraum

Auf insgesamt fünf Ebenen soll in der Holstenstraße 76 über dem Kaufhaus Kosmos ein Ort geschaffen werden, der sowohl als außerschulischer Lernort als auch als Veranstaltungsraum fungieren kann. Im Mittelpunkt soll dabei die Förderung nachhaltiger Bildung und entsprechender Kompetenzen stehen. Für den vorgesehenen Förderzeitraum von zwei Jahren mietet die Landeshauptstadt Kiel in der Immobilie eine Gesamtfläche von rund 350 Quadratmetern an und vermietet diese an die*den Wettbewerbsgewinner*in weiter. Das Gewinner*innenkonzept erhält für diese Zeit eine Mietunterstützung von bis zu 80 Prozent. Der Mietbeginn ist für den 17. April dieses Jahres vorgesehen. Konzeptbewerbungen können bis zum 7. April per Mail an j.hesse@kiel-marketing.de gesendet werden. Alle Infos zu dem Projekt sowie zu den Rahmen- und Ausschreibungsbedingungen finden Interessierte unter www.kieler-innenstadt.de/bildungszentrum.