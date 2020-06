An der Kapuze sitzen zwei Streifen aus Segelstoff



Die Koordinaten hat sea it clothing selbst aufgedruckt



0

Den Hoodie von sea it clothing gibt es jetzt online!

Anfang des Jahres stellten wir euch fünf Geographiestudierende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vor. Im Wintersemester 18/19 fanden sich innerhalb eines Uniprojekts zum Thema Nachhaltigkeit zusammen und nach etwas Brainstorming standen die ersten Ideen für einen nachhaltigen Hoodie. Ein Hoodie für den Meeresschutz. Denn für jeden verkauften Hoodie gehen zwei Euro an das Meeresschutzprojekt „One Earth – One Ocean“. Es befreitweltweit Gewässer von Plastik, Öl und Chemikalien und ist auch in Kiel aktiv.

Beim letzten Treffen mit KIELerleben war gerade einiges in Gange. Damals steckten sie noch voll im Produktionsprozess der nachhaltigen Hoodies, die sie mit Segelstoff veredeln. Auch in der letzten Phase der Produktion sind ihnen immer wieder neue Ideen gekommen, wie sie das Design und die Qualität weiter optimieren könnten. Sie entschieden sich für einen Segelstoffpatch mit dem aufgestickten sea it-Logo, der mit Edelstahlnieten an der Bauchtasche befestigt ist. Außerdem sitzen zwei Streifen Segelstoff an der Kapuze. Die Kombination aus Kitestoff und Biobaumwolle ist sehr ungewöhnlich und macht den Hoodie einzigartig. Aber auch herausfordernd für die Crew von sea it. Sie mussten viel ausprobieren und testen, um sicher zu gehen, dass es beim Tragen und Waschen keine Komplikationen gibt.

An der Kapuze sitzen zwei Streifen aus Segelstoff

Die Fertigung des Hoodies war ein großer Schritt in Richtung Verkauf, ein anderer war die Vermarktung. So haben die Studierenden in den letzten Wochen einen eigenen Onlineshop gebaut und die Website aktualisiert. Dafür brauchten sie natürlich Bilder. Das Fotoshooting stand vor einigen Wochen an. Leo und Emely sprangen wegen der spontanen Möglichkeit, die sich für das junge Team ergab, und wegen der Corona-Auflagen selbst als Models ein. Nicht nur beim Shooting sorgte die Coronakrise für Einschränkungen. Da das Team nicht zusammen in einem Raum arbeiten konnte, verlangsamte sich die Produktion und weil sie von lokalen Unternehmen abhängig waren, kam es erneut zu Verzögerungen. „Wir konnten uns die Arbeit gut aufteilen, sodass sich der Zeitplan nicht zu stark verschob“, erklärt Leo Otto und ergänzt: „Über ein Jahr Arbeit und Kreation eines nachhaltigen Hoodies liegt jetzt hinter uns. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, uns neuen unbekannten Herausforderungen anzunehmen und haben einiges über das Geschäft in der Textilbranche gelernt. Zusätzlich hatten wir die Möglichkeit eine Menge Leute kennen zu lernen, welche uns auf unserem Weg geholfen, unterstützt und inspiriert haben. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Schaut euch die Hoodies mal an, setzt ein Zeichen und unterstützt den Meeresschutz.

www.seaitclothing.de

@seaitclothing