Ihr möchtet, dass euer Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied unvergesslich wird? Mit jahrelanger Erfahrung bieten die JGA Buddies mittlerweile in über 180 Städten in ganz Europa unterhaltsame Stadtrallyes an – natürlich auch in Kiel.

Ihr habt euch für die maritime Hafenstadt Kiel entschieden. Dabei führt euch die Stadtrallye beim JGA in Kiel an der Holstenstraße, dem Schloss und dem Opernhaus vorbei, wodurch ihr diese automatisch hautnah erleben könnt. Mit Hilfe der innovativen Stadtrallye werdet ihr Kiel auf spielerische und herausfordernde Art neu entdecken. Die JGA Buddies haben genau das richtige Konzept entwickelt, um diesen besonderen Tag einzigartig zu gestalten. Denn die abwechslungsreichen Aufgaben sind für jeden Geschmack und jede Gruppenzusammensetzung bestens geeignet. Bereits ab einer Gruppengröße von 5 Personen sind die Touren der JGA Buddies spielbar. Und das Beste daran? Die Flexibilität! Ihr könnt starten, wann immer ihr möchtet und jederzeit Pausen machen – so oft und solange ihr möchtet.

20 Challenges

Stellt euch vor, ihr erkundet die Stadt, kommt an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei, spielt über 20 abwechslungsreiche Challenges und habt dabei 3-4 Stunden JGA-Spaß. Dabei ist im Vorfeld keine große Organisation notwendig und ihr müsst euch für die Tour um nichts kümmern. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Doch genau das bieten sie euch! Die Stadtrallyes der JGA Buddies haben außerdem noch weitere Vorteile für euch:

Peinlicher Bauchladen beim Junggesellenabschied in Kiel war gestern

Als traditionelle Aktivitäten für die Junggesellin oder den Junggesellen galt sehr lange das Tragen eines Bauchladens mit kleinen Produkten, die verkauft wurden. Der Trend zeigt aber deutlich, dass der klassische Bauchladen und das Veranstalten von fremdschämenden Challenges der Vergangenheit angehört. Daher verzichten die JGA Buddies bei ihren Touren bewusst auf solch peinliche Aufgaben. Die Braut bzw. der Bräutigam muss sich also in keiner Weise „zum Affen machen“.

Völlige Flexibilität beim Junggesellenabschied in Kiel

Ihr könnt Pausen so oft und so lange machen, wie ihr möchtet – hier gibt es keine Begrenzung. Solltet ihr also zwischendurch zum Beispiel in ein Restaurant einkehren oder noch einen anderen Programmpunkt auf eurer Liste haben, könnt ihr diese Aktivitäten einfach dazwischenschieben. Die Tour lässt sich jederzeit pausieren und später wieder fortsetzen. Somit können auch problemlos Schwangere an unserer Tour teilnehmen, sollte die ein oder andere Pause mehr eingelegt werden müssen. Auch wenn ihr ein ganzes JGA-Wochenende geplant haben, könnt ihr auch gerne über mehrere Tage verteilt spielen.

An alles gedacht beim Junggesellenabschied in Kiel

Die JGA Buddies haben für euren JGA an alles gedacht, sodass auch wirklich nichts mehr schief gehen kann. Bereits kurz nach der Buchung wird eure Buddy Box an euch per Post versendet. Darin befinden sich coole Gadgets, damit ihr die Aufgaben lösen und spielen könnt. Lasst euch überraschen! Außerdem werden die Namen von Braut und Bräutigam in die App integriert, sodass immer eine persönliche Ansprache stattfindet und das Erlebnis noch persönlicher gestaltet wird.

Wetterunabhängig dank JGA-App

Auf das Wetter hat man (leider) keinen Einfluss. Für den Fall, dass es am JGA regnet, haben die JGA Buddies sich natürlich auch etwas überlegt: In der App lässt sich das GPS schnell deaktivieren und so können alle Aufgaben standortunabhängig gespielt werden – cool, oder?! So lassen sich z.B. bei einem kurzen Regenschauer die nächsten Aufgaben der Tour ganz gemütlich im Restaurant fortsetzen.

In der Intuitiven App habt ihr Zugriff auf alle Aufgaben. Sobald ihr das Spiel startet, werdet ihr durch die Stadt von Aufgabe zu Aufgabe navigiert. Die Navigation eignet sich besonders gut für Gruppen, die sich in der auserwählten JGA-Stadt nicht so gut auskennen. Sobald ihr eine Aufgabe abgeschlossen habt, wird euch die nächste Station auf der Karte angezeigt.

Wir stellen euch die Stadtrallyes der JGA Buddies näher vor:

Beat the Bride - Ein ultimativer Wettbewerb für euren Junggesellinnenabschied in Kiel

Bei der "Beat the Bride"-Tour teilt sich die Gruppe in 3er-Teams auf, um gegen das Team der Braut anzutreten. Das Battle-Prinzip steht hierbei im Vordergrund: Team Braut gegen die anderen Teams. Welches Team kann die meisten Punkte sammeln und den Sieg erringen? In den 4 Kategorien Fun, Skill, Sport und Wissen kommt definitiv jede Menge Action auf. Ein spannender Wettkampf, der den Teamgeist fördert und bei dem der Spaß nicht zu kurz kommt. Hier findet ihr mehr dazu: Beat the Bride.

Beat the Bräutigam - Das Männerduell für euren Junggesellenabschied in Kiel

Auch bei "Beat the Bräutigam" teilt sich die Männergruppe in 3er-Teams auf, um gegen das Team des Bräutigams anzutreten. Das Prinzip ist gleich: Durch das Bewältigen von Aufgaben und das Meistern von Herausforderungen können Punkte gesammelt werden. Keine Sorge - auch ein leicht angetrunkenen Zustand stellt kein Problem dar Verwandelt die Innenstadt in eine Battle-Arena! Welches Team wird den Bräutigam schlagen und als Sieger hervorgehen? Eine perfekte Möglichkeit, den Junggesellenabschied mit jeder Menge Action und Spannung zu verbringen. Mehr Informationen dazu findet ihr hier: Beat the Bräutigam.

JGA Fun Tour – Spaß, Rätsel und Sightseeing für euren Junggesellinnenabschied in Kiel

Neben den beiden spannenden Battle-Konzepten gibt es noch die "JGA Fun Tour" für Frauen. Hier steht weniger der Wettkampf, sondern vielmehr das gemeinsame Erleben und Entdecken im Vordergrund. Bei dieser Tour erkundet ihr die Stadt, löst lustige Aufgaben und sogar ein spezielles Mini-Escape-Game ist auch noch inklusive. Es ist die perfekte Wahl für alle, die den Tag etwas entspannter angehen und dennoch jede Menge Spaß haben möchten. Mehr Details dazu gibt es hier: JGA Fun Tour.

Zusammengefasst heißt das, egal für welches Spielkonzept ihr euch entscheidet, eines ist sicher: Mit den JGA Buddies wird der Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied zu einem unvergesslichen Erlebnis. Spannende Herausforderungen, lustige Aufgaben und eine tolle Zeit mit Freunden. Außerdem bleibt der Preis immer gleich: 199€ für die gesamte Gruppe. Ganz egal, ob nach der Buchung noch Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen hinzukommen. Ihr braucht also keine Angst vor versteckten Kosten zu haben – denn die gibt es nicht. Auch sind die Buchungs- bzw. Stornobedingungen sehr kundenfreundlich. Was will man mehr?

Überzeugt euch selbst. Übrigens: wer bei der Tour genügend Punkte sammelt, erspielt zusätzlich noch einen Gewinn für die Braut bzw. den Bräutigam. Also plant euren nächsten JGA mit den JGA Buddies und lasst den Spaß beginnen!

Ganz exklusiv für unsere Leser bzw. Leserinnen haben wir einen Rabattcode für euch organisiert.