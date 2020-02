Public Relations – Poetik öffentlicher Kommunikation im Spiegel aktueller Kunst (Bild: Marian Luft)

0

Die Stadtgalerie Kiel hat für das Jahr 2020 ein vielfältiges Ausstellungsprogramm zusammengestellt. Unter der Leitung von Dr. Peter Kruska werden vier neue Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst mit regionaler und internationaler Ausrichtung präsentiert.

Das Jahr 2020 wird gerahmt von zwei thematischen Gruppenausstellungen. Im Frühjahr rücken Strategien, Methodik, Funktion und gesellschaftliche Relevanz der Public Relations in den Fokus junger Kunst. Im Winter werden Konzepte der Landschaftsdarstellung thematisiert, die sich durch eine schrittweise Urbanisierung der Natur verändert haben. Im Sommer zeigt die Stadtgalerie Kiel in Kooperation mit den San Francisco Arts Commission Galleries und aus Anlass der Städtepartnerschaft zwischen der US-amerikanischen Metropole und der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Fotografien des Fotojournalisten und Musikfotografen Jim Marshall aus dem Jahr 1967 – dem Summer of Love. In der Herbstausstellung werden zwei junge Künstlerinnen aus Norddeutschland einer Auswahl japanischer Künstlerinnen und Künstler gegenübergestellt. Die formal-ästhetische Nähe ihrer künstlerischen Positionen und Fragen der Transkulturalität bilden dafür den Ausgangspunkt.

„Public Relations. Poetik öffentlicher Kommunikation im Spiegel aktueller Kunst“ (7. März bis 24. Mai)

„Jim Marshall’s 1967. Rock, Revolution and the Summer of Love in San Francisco“ (13. Juni bis 6. September)

„Linking Transformations. Positionen japanischer und norddeutscher Gegenwartskunst“ (26. September bis 29. November)

„Landscape and Urban Living.

Internationale Videokunst zur Urbanisierung von Landschaft“ (12. Dezember 2020 bis Februar 2021)

Der Eintritt in die Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31, ist frei.

Hier geht es zum ausführlichen Programm der Stadtgalerie.