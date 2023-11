(Bild: Jörn Jasper)

Erlebe eine mitreißende Nacht voller Musik, wenn Jörn Jasper am 1. Dezember die Bühne der Sozialkirche in Gaarden betritt. Von legendären Johnny Cash-Songs bis zu zeitlosen Rock- und Pop-Covers vergangener Jahrzehnte - ein Konzert, das du nicht verpassen solltest!

Rockige Klänge mit Jörn Jasper: 1. Dezember

Die Konzertreihe Church Goes Rock ist im vollen Schwung! Nächster Halt: Jörn Jasper live in der Sozialkirche Gaarden. Für alle Fans von Johnny Cash sowie Rock- und Pop-Klassikern ist dieses Event ein absolutes Muss. Am 1. Dezember erwartet dich ein Abend voller mitreißender Melodien und zeitloser Hits. Von den unvergesslichen Songs des legendären Johnny Cash bis hin zu handverlesenen Covers aus der Welt des Rock und Pop vergangener Jahrzehnte - hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei!

Musikalische Vielfalt im neuen Jahr: Sonja Priemer am 5. Januar

Im neuen Jahr steht schon das nächste Highlight an: Sonja Priemer wird am 5. Januar die Bühne der Sozialkirche Gaarden betreten. Mit einem vielseitigen Repertoire aus Pop, Balladen, Country, und Chansons verspricht sie einen Abend voller Genuss und Mitsing-Möglichkeiten. Eine musikalische Reise, die du nicht verpassen solltest!

Genuss für Gaumen und Ohren

Neben der musikalischen Unterhaltung verwöhnt Sie das Café Feuerherz während der Konzerte mit erfrischenden Getränken und köstlichen Leckereien wie Börek oder Nudelsalat. Lasse dich von den Klängen verzaubern und genieße gleichzeitig kulinarische Köstlichkeiten.