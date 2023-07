Juna Malya wurde am 17. Juli kurz nach 6 Uhr morgens geboren. (Bild: UKSH Kiel)

In den beiden Geburtskliniken des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck wurde in dieser Woche jeweils das 1.000. Baby des Jahres geboren.

Am Campus Kiel kam am Montagmorgen, dem 17. Juli, kurz nach 6 Uhr Juna Malya zur Welt. Am Campus Lübeck wurde am Mittwochvormittag, dem 19. Juli, um 9.43 Uhr die kleine Senaria geboren. Beide Elternpaare freuten sich über die Ankunft ihres zweiten Kindes.

Werde Eltern fühlen sich im UKSH gut aufgehoben

In der ersten Jahreshälfte 2023 (1. Januar bis 30. Juni) wurden am Campus Kiel bei 908 Geburten insgesamt 931 Kinder geboren. Am Campus Lübeck kamen bei 864 Geburten 890 Kinder zur Welt. Prof. Dr. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Campus Kiel, äußerte sich erfreut über die hohe Anzahl an Eltern, die ihre Kinder im UKSH zur Welt bringen möchten. Er betonte, dass dies ein Zeichen für die hervorragende Arbeit der geburtshilflichen Teams sei und werdende Eltern sich gut aufgehoben fühlen.

Fürsorgliche Betreuung

Seit dem 10. Juli sichert das geburtshilfliche Team des UKSH gemeinsam mit dem Team des Marien-Krankenhauses (MKH) die geburtshilfliche Versorgung im Eltern-Kind-Zentrum (ElKi) am Campus Lübeck. Zuvor wurden durchschnittlich 4,7 Kinder täglich im ElKi geboren, seitdem liegt die durchschnittliche tägliche Geburtenzahl bei 9,0. Prof. Dr. Achim Rody, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, betonte, dass die Erweiterung der Kapazitäten eine Herausforderung und mit einem erheblichen Aufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden war, den sie jedoch mit großem Engagement gemeistert haben. Nun werden alle Schwangeren und Gebärenden von beiden Teams gemeinsam fürsorglich betreut.

Auch das Baby Senaria sollte ursprünglich im Marien-Krankenhaus zur Welt kommen, wurde jedoch mithilfe der Hebamme, die die Familie bereits aus dem MKH kannte, im ElKi am Campus Lübeck geboren. Die Mutter zeigte sich sehr zufrieden über den reibungslosen Ablauf.