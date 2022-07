(Bild: Kai Kokott / Kiel-Marketing e. V. )

Sandra von Hoorn von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Projektmanagerin Kathrin Groß (Kiel-Marketing e. V.) und Cindy Jahnke, 1. Vorsitzende der KäseStraße Schleswig-Holstein e. V. (v.l.) freuen sich auf ein tolles Event am Bootshafen. (Bild: Nick Hanke/Kiel-Marketing e. V. )

(Bild: Nick Hanke/Kiel-Marketing e. V.)

0

Vom 15. bis zum 17. Juli treffen am Kieler Bootshafen wieder zweierlei kulinarische Köstlichkeiten aufeinander.

In maritimer Kulisse kommen Kieler:innen und ihre Gäste am kommenden Wochenende wieder in den Genuss von Käse und Wein. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Produzenten, sondern um Käsereien entlang der KäseStraße Schleswig-Holstein und Winzer:innen aus Süddeutschland. Mit dabei sind unter anderem Jahnkes Ziegenkäse und die Holtseer Landkäserei sowie der Meierhof Möllgaard. Gemeinsam mit anderen Ausstellenden präsentieren sie eine bunte Mischung aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch in diversen Geschmacksrichtungen: vom zarten Kuhmilchkäse über die Blaue Stunde vom Hof Backensholz bis hin zu deftigem Kober Meersalzkäse mit Sylter Meersalz.

(Bild: Nick Hanke/Kiel-Marketing e. V.)

Am Stand des Gütezeichens „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“ der Landwirtschaftskammer stehen EU-weit geschützte Spezialitäten aus Schleswig-Holstein im Fokus, darunter der Holsteiner Tilsiter (ggA) und der Holsteiner Katenschinken (ggA).Passend dazu servieren Winzer:innen leckere Weine und präsentieren alles rund um Rosé-, Weiß- und Rotwein aus verschiedenen Anbaugebieten und in vielfältigen Geschmackskombinationen. Mit dem Weingut Kracher aus dem Burgenland ist auch ein Österreicher vertreten. Für alle, die weniger Wein trinken, wird das kulinarische Angebot ergänzt durch das Bio-Bier „Urstrom“ – ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „Geprüfte Qualität Schleswig-Holstein“ der Landwirtschaftskammer.All diese Leckereien laden bei täglicher Livemusik zum Schlemmen, Verweilen und Genießen an den Kieler Bootshafen ein.

Sandra von Hoorn von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Projektmanagerin Kathrin Groß (Kiel-Marketing e. V.) und Cindy Jahnke, 1. Vorsitzende der KäseStraße Schleswig-Holstein e. V. (v.l.) freuen sich auf ein tolles Event am Bootshafen. (Bild: Nick Hanke/Kiel-Marketing e. V. )

Ganz neu in diesem Jahr

Die Landwirtschaftskammer sorgt am Stand „GUTES VOM HOF.SH“ für eine leckere Erfrischung mit Milchshakes und frischem Joghurt aus regionaler Milch sowie alkoholfreien Cocktails.

Zu Käse passt nicht nur Wein, sondern auch Fleisch. Hof Steffen, bekannt aus dem Ladengeschäft in der Holtenauer Straße, erweitert das Essensangebot um regionale Wurst- und Fleischspezialitäten.

Für eine bessere Nachhaltigkeit und im Sinne der Stadt Kiel als Zero.Waste-City erfolgt die Ausgabe der Speisen an allen Ständen auf Mehrweg-Tellern. Durch ein ausgeklügeltes Pfandsystem können große Mengen an Müll vermieden werden. Die Winzer:innen schenken ihren Wein wie gewohnt stilecht in Gläsern aus.

Das Programm im Überblick Freitag, 15. Juli 17:00-18:30 Uhr Käse- und Weinverkostung (ausgebucht)

19:00-20:00 Uhr Singer/Songwriter Rainer Lebemann

20:00-22:00 Uhr Klaroscuro (Latin Style) Samstag, 16. Juli 17:00-18:30 Uhr Käse- und Weinverkostung (ausgebucht)

19:00-20:00 Uhr Singer/Songwriterin Jana Koop

20:00-22:00 Uhr Keuflich und B. Stächlich (Folkabilly) Sonntag, 17. Juli ab 11:00 Uhr Frühschoppen

13:00-14:30 Uhr Käse- und Weinverkostung (ausgebucht)

14:30-16:30 Uhr Susan feel good (Pop, Soul, Jazz) (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Mehr Informationen zu „Käse trifft Wein“ unter www.kiel-sailing-city.de/kaesetrifftwein.