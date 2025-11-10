Rainer Burkhardt ließ seine Karriere in der Automobilbranche hinter sich, um mit der Impuls Kaffeemanufaktur seiner wahren Berufung zu folgen. (Bild: falkemedia)

Frisch belegte, besondere Brötchen, Croissants, köstliche Kuchen und herausragender Kaffee für die Auszeit zwischendurch. (Bild: falkemedia)

Großstadtflair am Alten Markt. (Bild: falkemedia)

Genuss auch für die Gegenthese zum Vollautomaten mit Schaum-Haube. (Bild: falkemedia)

0

Vom Manager zum Röstmeister – die Geschichte hinter der Impuls Kaffeemanufaktur.

Anzeige

Manchmal reicht ein einziger Moment, um alles zu verändern. Für Rainer Burkhardt war es der Augenblick, in dem er merkte: Erfolg ist nicht gleich Erfüllung. Nach Jahren in der Automobilbranche – mit Verantwortung für über hundert Mitarbeiter – zog er einen klaren Schlussstrich und gründete die Impuls Kaffeemanufaktur in Kiel. Heute zählt seine Rösterei zu den besten des Landes und steht für kompromisslose Qualität, Regionalität und echten Genuss.

Frisch belegte, besondere Brötchen, Croissants, köstliche Kuchen und herausragender Kaffee für die Auszeit zwischendurch. (Bild: falkemedia)

Kaffee mit Haltung: Vom Impuls zur Mission

Während andere Manager über Kennzahlen sprachen, las Burkhardt über Bohnensorten, Röstprofile und Wasserqualität. Nach intensiver Ausbildung und Experimentierfreude entstand ein Ort, an dem Kaffee wieder das ist, was er sein sollte: Handwerk.

Im Café am Alten Markt wird seit Jahren Kaffee geröstet, der bei Blindverkostungen der Deutschen Röstergilde regelmäßig Gold gewinnt – zehn Jahre in Folge. „Ich wollte Kaffee machen, der kompromisslos gut ist“, sagt Burkhardt.

Dabei achtet er auf jedes Detail – von regionaler Milch aus Schleswig-Holstein bis hin zur optimalen Serviertemperatur. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das Gäste von nah und fern begeistert.

Großstadtflair am Alten Markt. (Bild: falkemedia)

Herkunft, die man schmeckt

Ausgewählte Bohnen – von Äthiopien bis Brasilien

Die Bohnen stammen aus den besten Anbaugebieten der Welt:

Äthiopien – floral, fein und elegant

Honduras – süß, nussig, harmonisch

Brasilien – vollmundig und schokoladig

Jede Sorte erzählt ihre eigene Geschichte – vom fruchtigen „Suke Quto“ bis zum kräftigen Espresso „Amigo“.

Genuss auch für die Gegenthese zum Vollautomaten mit Schaum-Haube. (Bild: falkemedia)

Café mit Seele – mitten in Kiel

Das Café der Impuls Kaffeemanufaktur am Alten Markt ist längst ein Treffpunkt für Genießer: Studierende, Touristen, Kreative – sie alle kommen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Zu Espresso oder Cappuccino gibt es hausgemachte Tartes, Kuchen und Zimtschnecken – alles handgemacht, alles mit Liebe.

Mit 4,8 Sternen bei Google zählt das Café heute zu den beliebtesten Treffpunkten Norddeutschlands.

Wissen, das man schmecken kann – die Kaffeeschule

In der eigenen Kaffeeschule vermittelt Burkhardt sein Wissen weiter: über Mahlgrade, Siebträgertechnik und Latte Art. Die Kurse richten sich an Einsteiger und Hobby-Baristas – oder dienen Firmen als kreatives Teamevent. Besonders beliebt: Gutscheine für die Workshops, ideal als Geschenkidee in der Winterzeit.

Kaffee fürs Büro – kleine Entscheidung, große Wirkung

Auch Unternehmen setzen auf Impuls Kaffee. Ob im Coworking-Space oder Konferenzraum – regional gerösteter Kaffee steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung.

„Mit jeder Tasse zeigen Arbeitgeber, dass sie ihre Teams schätzen“, sagt Burkhardt.

Folge deinem Impuls

Unter dem Motto „Folge deinem Impuls“ lädt die Rösterei dazu ein, guten Kaffee bewusst zu genießen – zu Hause, im Büro oder direkt im Café.

Erhältlich vor Ort am Alten Markt oder online unter:

www.impuls-kaffeemanufaktur.de