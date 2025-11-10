Vom Manager zum Röstmeister – die Geschichte hinter der Impuls Kaffeemanufaktur.
Manchmal reicht ein einziger Moment, um alles zu verändern. Für Rainer Burkhardt war es der Augenblick, in dem er merkte: Erfolg ist nicht gleich Erfüllung. Nach Jahren in der Automobilbranche – mit Verantwortung für über hundert Mitarbeiter – zog er einen klaren Schlussstrich und gründete die Impuls Kaffeemanufaktur in Kiel. Heute zählt seine Rösterei zu den besten des Landes und steht für kompromisslose Qualität, Regionalität und echten Genuss.
Kaffee mit Haltung: Vom Impuls zur Mission
Während andere Manager über Kennzahlen sprachen, las Burkhardt über Bohnensorten, Röstprofile und Wasserqualität. Nach intensiver Ausbildung und Experimentierfreude entstand ein Ort, an dem Kaffee wieder das ist, was er sein sollte: Handwerk.
Im Café am Alten Markt wird seit Jahren Kaffee geröstet, der bei Blindverkostungen der Deutschen Röstergilde regelmäßig Gold gewinnt – zehn Jahre in Folge. „Ich wollte Kaffee machen, der kompromisslos gut ist“, sagt Burkhardt.
Dabei achtet er auf jedes Detail – von regionaler Milch aus Schleswig-Holstein bis hin zur optimalen Serviertemperatur. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das Gäste von nah und fern begeistert.
Herkunft, die man schmeckt
Ausgewählte Bohnen – von Äthiopien bis Brasilien
Die Bohnen stammen aus den besten Anbaugebieten der Welt:
Äthiopien – floral, fein und elegant
Honduras – süß, nussig, harmonisch
Brasilien – vollmundig und schokoladig
Jede Sorte erzählt ihre eigene Geschichte – vom fruchtigen „Suke Quto“ bis zum kräftigen Espresso „Amigo“.
Café mit Seele – mitten in Kiel
Das Café der Impuls Kaffeemanufaktur am Alten Markt ist längst ein Treffpunkt für Genießer: Studierende, Touristen, Kreative – sie alle kommen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Zu Espresso oder Cappuccino gibt es hausgemachte Tartes, Kuchen und Zimtschnecken – alles handgemacht, alles mit Liebe.
Mit 4,8 Sternen bei Google zählt das Café heute zu den beliebtesten Treffpunkten Norddeutschlands.
Wissen, das man schmecken kann – die Kaffeeschule
In der eigenen Kaffeeschule vermittelt Burkhardt sein Wissen weiter: über Mahlgrade, Siebträgertechnik und Latte Art. Die Kurse richten sich an Einsteiger und Hobby-Baristas – oder dienen Firmen als kreatives Teamevent. Besonders beliebt: Gutscheine für die Workshops, ideal als Geschenkidee in der Winterzeit.
Kaffee fürs Büro – kleine Entscheidung, große Wirkung
Auch Unternehmen setzen auf Impuls Kaffee. Ob im Coworking-Space oder Konferenzraum – regional gerösteter Kaffee steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung.
„Mit jeder Tasse zeigen Arbeitgeber, dass sie ihre Teams schätzen“, sagt Burkhardt.
Folge deinem Impuls
Unter dem Motto „Folge deinem Impuls“ lädt die Rösterei dazu ein, guten Kaffee bewusst zu genießen – zu Hause, im Büro oder direkt im Café.
Erhältlich vor Ort am Alten Markt oder online unter:
www.impuls-kaffeemanufaktur.de
Impuls Kaffeemanufaktur Kiel
10× Gold prämiert | Direkt in Kiel geröstet
Küterstraße 7–9, Kiel
Mo–Fr 8–18 Uhr · Sa 10–18 Uhr · So 10–17 Uhr
@impuls_kaffeemanufaktur