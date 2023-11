(Bild: falkemedia Regional)

Fußballer Fin Bartels und Küchenchef Lasse Knickrehm haben es vorgemacht! Nun stehen am Samstag, den 2. Dezember Bäcker Oliver Grube und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer auf dem Exerzierplatz während des Wochenmarktes und formen Weihnachtskekse. Dazu sind alle herzlich eingeladen!

Elf Wochenmärkte gibt es in Kiel. Sie eignen sich nicht nur zum Einkauf frischer Produkte, sie sind auch geselliger Treffpunkt zum Schnacken und Bummeln. Und sie helfen, regionale Produkte zu vermarkten. Doch so mancher Markt leidet unter Besucher*innen-Schwund. Die Ratsversammlung hat deshalb dazu aufgefordert, die Wochenmärkte zu stärken.



Eine erste Idee dafür ist in einer Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung, Kiel Marketing, Marktbeschicker*innen und Kaufleuten entstanden. Künftig soll es regelmäßig stattfindende Wochenmarkt-Kochevents geben. All das, was es regional und saisonal auf dem Wochenmarkt zu kaufen gibt, soll einmal im Monat vor den Augen der Wochenmarktbesucher*innen in den Kochtopf oder Backofen wandern und kann dann als fertiges Gericht probiert werden.



Nachdem der ehemalige Holstein-Kiel-Profi Fin Bartels und Lasse Knickrehm, Küchenchef im Restaurant "Ahlmanns" im Romantik Hotel Kieler Kaufmann, im November gekocht haben, kommt nun die Weihnachtsbäckerei auf den Exer.



Am Sonnabend, 2. Dezember, werden Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Oliver Grube vom Passader Backhaus mit Kindern Plätzchen backen. Von 10 bis 12.30 Uhr wird die Weihnachtsbäckerei auf dem Exerzierplatz eröffnet. Kinder, die helfen wollen, die Plätzchen auszustechen, sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im Frühjahr 2024 soll die Koch- und Back-Aktion dann auf die Wochenmärkte in anderen Stadtteilen ausgeweitet werden. Mehr Infos zu den Wochenmärkten sind unter www.kiel.de/wochenmarkt zu finden.