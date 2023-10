Persönlich begrüßt wurde Kiels 250.000ste Einwohner Kimberly Jones von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der ihr Willkommensgeschenke überreichte. (Bild: Kristina Kröger)

Kimberly Jones ist Kiels 250.000ste Einwohnerin. Zwei Tage nach ihrer Ankunft betrat die Osnabrückerin das Rathaus der Landeshauptstadt – nichtsahnend, nun eine kleine Berühmtheit zu sein.

Ein sonniger Herbsttag in Kiel, die Luft erfüllt vom salzigen Duft des Meeres, und ein unscheinbares Ereignis sorgt für Aufregung in der Stadt. Am vergangenen Dienstag betrat eine junge Dame, noch ganz unerfahren in den Wegen der Landeshauptstadt, das ehrwürdige Kieler Rathaus - nichtsahnend, dass sie heute eine kleine Berühmtheit werden würde. Kimberly Jones, 18 Jahre jung, war gerade vor zwei Tagen aus dem charmanten Osnabrück in die schmucke Ringstraße in Kiel gezogen, um ihre Ausbildungsträume zu verwirklichen.

50 Euro Begrüßungsgeld für die Neu-Kielerin

Doch was die begeisterte Neuzugezogene nicht ahnte, war, dass ihr Empfang im Kieler Rathaus keineswegs alltäglich sein würde. Von einem Wirbelwind aus Kameras, Mikrofonen und neugierigen Gesichtern überrascht, wurde sie in den Mittelpunkt des Interesses katapultiert. Journalistinnen und Journalisten belagerten sie, doch auch der charismatische Oberbürgermeister Ulf Kämpfer höchstpersönlich hieß die 250.000ste Kielerin willkommen. Mit einem strahlenden Lächeln überreichte er ihr einen frischen Blumenstrauß, eine Kieltasse und großzügige 50 Euro Begrüßungsgeld.

Warum eigentlich Kiel?

Kimberly Jones, eine junge Frau mit Träumen so weit wie die offenen Meereswellen vor Kiel, möchte in dieser Stadt Fuß fassen. Ihre Begeisterung für Tiere und ihr Interesse am Handel haben sie hierher gelockt. "Ich bin auf der Suche nach einer Ausbildung in Kiel, am liebsten zur Tierpflegerin oder Verkäuferin", verrät sie. "Das Meer und die wunderschöne Stadt haben mich mit dem Versprechen auf Abwechslung hierher gelockt, und ich hoffe, ich kann die Stadt irgendwann meine Heimat nennen."

Neue Hoffnung in Kiel

Für Kimberly ist Kiel nicht nur eine Stadt, sondern eine Verheißung auf eine lebendige Zukunft, geprägt von den sanften Meeresbrisen und den pulsierenden Straßen. In ihrem Lächeln spiegelt sich die Hoffnung auf ein neues Kapitel, auf Abenteuer und Begegnungen, die ihr Leben in Kiel bereichern werden. Willkommen, Kimberly Jones, in dieser Stadt voller Möglichkeiten, die darauf wartet, von dir entdeckt zu werden!