Willer-Geschäftsführer Axel Niesing, Ministerpräsident Daniel Günther und Holstein-Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke (v. l.) (Bild: Anton Willer)

Störche-Coach Marcel Rapp (l.) und KSV-Sportdirektor Olaf Rebbe (r.) im Austausch mit Ministerpräsident Daniel Günther (Bild: Anton Willer)

Mit einem besonderen Jubiläumsevent im Holstein-Stadion feierte das Familienunternehmen Anton Willer gemeinsam mit prominenten Gästen, Freund*innen und der Presse fünf Jahre seines Herzensprojekts Willer.Wald.

Ein Blick zurück – und viele Bäume nach vorn: Seit 2019 pflanzt die Initiative Baum für Baum für eine grünere Zukunft – und hat dabei bereits ganze 382.000 Quadratmeter neuen Wald in Schleswig-Holstein geschaffen.

Eine Idee mit Wurzeln

„Unser Ziel war nie die perfekte Klimaneutralität – aber wir wollten unseren Beitrag leisten“, betonte Axel Niesing, geschäftsführender Gesellschafter bei Willer, in seiner Rede. Die Initialzündung fiel damals im waldärmsten Gebiet Schleswig-Holsteins: Dithmarschen. Heute, fünf Jahre später, zählt das Projekt rund 53 Fußballfelder neue Waldfläche – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Mit jedem Tor ein Baum

Mit im Boot: Holstein Kiel – langjähriger Partner und Mitstreiter für den Klimaschutz. Für jedes Saisontor spendet der Zweitligist elf neue Bäume. In den vergangenen fünf Saisons kamen so ganze 3500 Bäume zusammen. „Holstein ist quasi deutscher Meister im Bäumeschießen“, scherzte Niesing – zurecht, wenn man an Shuto Machino denkt, der letzte Saison mit seinen Treffern allein 121 Bäume erkämpfte.

Der Wald wächst weiter

Die Vision für die Zukunft ist ambitioniert: eine Million Quadratmeter Wald bis zum 100-jährigen Firmenjubiläum. Aktuell feiert Willer den 91. Geburtstag – doch das Ziel ist fest im Blick. Dabei soll nicht nur aufgeforstet, sondern auch umweltfreundlicher Kraftstoff vorangebracht werden, um die Mobilität nachhaltig zu machen.

Lob und Teamgeist

Neben Niesing richteten auch der geschäftsführende Gesellschafter Georg Willer, Ministerpräsident Daniel Günther und Wolfgang Schwenke (GF Holstein Kiel) bewegende Worte ans Publikum. Sie betonten die enge Partnerschaft zwischen Willer, Holstein Kiel, der Landwirtschaftskammer und dem Land Schleswig-Holstein. Eine Kooperation, die über Jahre gewachsen ist – durch „dick und dünn“, wie es hieß.

Tore für den Wald

Im Anschluss an die Reden wurde es sportlich: Auf dem „heiligen Rasen“ des Stadions durften sich Gäste an der Torwand beweisen – pro Treffer ein Baum. Den Auftakt machten Shuto Machino, sein Teamkollege Andu Kelati und Trainer Fabian Rapp. Auch Ministerpräsident Günther, Schwenke und Georg Willer stellten ihr Ballgefühl unter Beweis – mit überraschendem Erfolg: 32 Treffer kamen zusammen und bringen weitere 352 Bäume in die Erde.

Wraps, Würstchen und Waldträume

Den feierlichen Ausklang bildete ein geselliges Beisammensein mit Currywurst, Wraps und Gesprächen über die kommende Holstein-Saison und neue Umweltziele. „Wir haben noch viel vor“, war aus vielen Ecken zu hören – und eines ist klar: Die nächsten fünf Jahre Willer.Wald werden mindestens genauso grün.