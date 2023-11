0

Die Landeshauptstadt Kiel erinnert am 9. November mit einer Gedenkveranstaltung an den Novemberpogrom von 1938. Neben einer Gedenkrede von Stadtpräsidentin Bettina Aust, wird die Veranstaltung musikalisch unterstützt und mit einem gemeinsamen Stadtrundgang beendet.

In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 begannen im nationalsozialistischen Deutschland direkte und gezielte Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung. Sie standen am Anfang der systematischen Verfolgung und Vernichtung des europäischen Judentums und der Shoah. In diesem Jahr jähren sich die Geschehnisse zum 85. Mal.

Das Programm der Gedenkveranstaltung

In Kiel wurde die Synagoge in der Goethestraße 13 in Brand gesteckt und komplett zerstört. Am Mahnmal der ehemaligen Synagoge – Goethestraße/Ecke Humboldtstraße – findet am Donnerstag, 9. November, um 11.30 Uhr die städtische Mahn- und Gedenkveranstaltung statt. Dabei wird an die Verbrechen der Reichspogromnacht erinnert und der Opfer des Naziterrors gedacht. Stadtpräsidentin Bettina Aust wird eine Gedenkrede halten. Im Anschluss spricht Joachim Liß-Walther, Evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Schleswig-Holstein. Danach wird eine Ansprache des Landesrabbiners Dov-Levy Barsilay von der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein verlesen, der sich derzeit in Israel aufhält.

Traditionelle Musik und Stadtrundgang

Musikalisch begleitet wird die Gedenkfeier von Ishay Lantner auf der Klarinette und von Alexander Wernet auf dem Akkordeon. Im Anschluss an die Gedenkfeier wird um 12.30 Uhr ein kostenloser Stadtrundgang zum Thema „Kiel im Nationalsozialismus“ mit Eckhard Colmorgen vom Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein e.V. angeboten. Treffpunkt ist die Bushaltestelle „Kunsthochschule“ am Knooper Weg.

Alle Kieler*innen sind eingeladen, an der Gedenkfeier und am anschließenden Stadtrundgang teilzunehmen.